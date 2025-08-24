RSV Eintracht 1949: "Wir haben einen Elfmeter verschossen"

Kalter Start mit frühem Gegentor

Die Partie begann denkbar ungünstig für den RSV. Bereits in der 2. Minute nutzte Pascal Hackethal einen der ersten Vorstöße der Gäste, um Halberstadt mit 0:1 in Führung zu bringen. „Die ersten zehn Minuten haben wir ein bisschen gebraucht. Wir kriegen wir wieder ein Gegentor“, kommentierte Hinze später. Die Hausherren wirkten zu Beginn etwas unsortiert, fanden aber zunehmend ins Spiel und setzten die Gäste mehr unter Druck.

Der Ausgleich bringt Schwung

Nach gut einer halben Stunde dann die Belohnung: Ein Eigentor von Daniel Heinrich in der 35. Minute brachte den RSV zurück ins Spiel. Der Treffer wirkte wie ein Befreiungsschlag. Von da an übernahm der RSV klar das Kommando, drängte auf den Führungstreffer und ließ Halberstadt kaum noch aus der eigenen Hälfte.

Rote Karte verändert das Spiel

Noch vor der Pause wurde es für die Gäste noch schwerer: In der 45. Minute sah Emilio Stobbe die Rote Karte. Die Überzahl nutzte der RSV, um das Spiel noch dominanter zu gestalten, doch der Ball wollte einfach nicht mehr ins Tor.

Torwart-Held verhindert den Sieg

Die zweite Halbzeit entwickelte sich zu einem Spiel auf ein Tor. Matthias Steinborn hatte nach einem Foul im Strafraum die große Chance, den RSV in Führung zu bringen, scheiterte jedoch vom Elfmeterpunkt. „Wir haben einen Elfmeter verschossen und vergeben dann noch drei, vier Hundertprozentige“, ärgerte sich Hinze.

Halberstadts Keeper Lukas Cichos wuchs in dieser Phase über sich hinaus, parierte mehrfach glänzend und hielt den Gästen den Punkt fest. „Der hat alle Großchancen vereitelt. Der hat Halberstadt dann den Punkt gerettet, muss man so sagen“, lobte Hinze den gegnerischen Torhüter. So blieb es am Ende trotz drückender Überlegenheit bei einem Unentschieden, das sich wie eine Niederlage anfühlte.

Tabellarische Ausgangslage

Mit nun fünf Punkten aus drei Spielen rangiert der RSV Eintracht 1949 auf Platz acht der Tabelle. Halberstadt bleibt nach dem Remis weiterhin ungeschlagen und belegt mit sieben Zählern den zweiten Rang.

Blick auf das nächste Spiel

Am kommenden Samstag, den 30. August, reist der RSV Eintracht 1949 zum VfB Auerbach 1906. Die Gastgeber haben bisher nur drei Punkte auf dem Konto und stehen damit in der unteren Tabellenhälfte. Für den RSV bietet sich also die Gelegenheit, die vergebenen Punkte aus dem Halberstadt-Spiel zurückzuholen und in der Tabelle wieder nach oben zu klettern.

Mit einer ähnlichen spielerischen Dominanz wie in der zweiten Halbzeit gegen Halberstadt – gepaart mit mehr Effizienz vor dem Tor – will die Mannschaft von Patrick Hinze den nächsten Dreier einfahren.