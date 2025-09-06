RSV Eintracht 1949: "Wir haben als cleverere Mannschaft gewonnen"

Schwieriger Beginn in Frankfurt

Trainer Patrick Hinze gab nach dem Schlusspfiff unumwunden zu, dass seine Mannschaft zunächst nicht ins Spiel fand. „Frankfurt kam besser ins Spiel, geschuldet durch Nachlässigkeiten und Leichtsinnigkeiten im Spiel mit Ball bei uns“, analysierte er. Zwar hatte der Gegner keine klaren Chancen, doch die Eintracht wirkte unsortiert und ließ dem Gastgeber zu viele Räume. In dieser Phase war es umso wichtiger, dass der RSV mit dem ersten guten Angriff in Führung ging.

Der entscheidende Treffer durch Plumpe

Das goldene Tor fiel in der 16. Minute. „Wir machen dann nach 16 Minuten das 1:0“, so Hinze. Dem Treffer war ein Angriff über die linke Seite vorausgegangen. „Beim Tor war es dann so, dass wir mit vielen Spielern in der letzten Zone standen. Muratcan Mert Yatkiner wollte dann aufs Tor schießen und der Ball geht zum zweiten Pfosten, da steht Till Plumpe und schiebt ihn dann rein.“ Der Treffer von Till Plumpe gab der Mannschaft spürbar Sicherheit, nachdem die Anfangsphase noch wackelig verlief.

Kontrolle vor der Pause

Nach der Führung übernahm der RSV zunehmend die Kontrolle. „Wir hatten in der ersten Halbzeit einige Möglichkeiten, um uns in die letzte Zone des Gegners zu kombinieren“, stellte Hinze fest. Frankfurt stemmte sich zwar mit großem Einsatz gegen die Angriffe, doch die Eintracht fand immer wieder Lücken. Ein zweiter Treffer wäre möglich gewesen, fiel aber nicht. Zur Pause lag der Favorit dennoch in Führung.

Frankfurt steigert sich nach der Pause

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild. „Frankfurt hat das Spiel immer gut gemacht, muss man sagen, sie haben sich da reingehauen und hatten dann in der zweiten Halbzeit deutlich mehr vom Spiel“, lobte Hinze den Gegner. Die Gastgeber rannten an, doch nennenswerte Chancen konnten sie nicht erzwingen.

Verpasste Chancen auf die Entscheidung

Die Eintracht lauerte nun auf Konter und hatte mehrfach die Gelegenheit, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. „Wir hatten drei, vier gute Momente, Nadelstiche, um das Ergebnis zu erhöhen, das haben wir leider nicht geschafft“, ärgerte sich Hinze. So blieb es bis zum Schluss spannend, da ein einziger Fehler den Ausgleich hätte bedeuten können.

Souveräne Defensive sichert das Weiterkommen

Trotz des Drucks blieb die Abwehr stabil. Hinze zeigte sich zufrieden: „Wir haben uns ordentlich verteidigt.“ Auch wenn spielerisch nicht alles gelang, reichte die konzentrierte Abwehrarbeit aus, um das Ergebnis über die Zeit zu bringen.

Erfahrung setzt sich durch

Am Ende war es die Cleverness des Favoriten, die den Ausschlag gab. „Gegen gute Frankfurter haben wir am Ende dennoch als cleverere Mannschaft gewonnen“, fasste Hinze zusammen. Im Pokal zählt das Weiterkommen – spielerische Glanzpunkte sind zweitrangig. Für die Eintracht war es das, was man von einem Titelverteidiger erwarten darf: Effektivität, Abgeklärtheit und das entscheidende Tor zur richtigen Zeit.

Blick auf die kommenden Aufgaben

„Dementsprechend geht es auch darum, im Pokal eine Runde weiterzukommen. Das kennen wir ja gut genug aus den letzten Runden oder aus dem letzten Jahr. Dementsprechend geht es einfach weiter“, erklärte Hinze. Für den RSV bedeutet der Sieg, dass die Reise im Landespokal fortgesetzt wird – mit dem klaren Ziel, den Titel zu verteidigen.

Fokus auf die Liga

Nach dem knappen Pokalerfolg richtet sich der Blick nun wieder auf den Ligaalltag. Am kommenden Samstag steht in der NOFV-Oberliga Süd das Auswärtsspiel beim 1. SC 1911 Heiligenstadt an. Dort will die Eintracht punkten.