RSV Eintracht 1949: "Wir erwarten eine der Überraschungsmannschaften"

Ein Gegner, der überrascht

Für RSV-Trainer Patrick Hinze ist klar: Rudolstadt gehört zu den positiven Erscheinungen der bisherigen Spielzeit. „Wir erwarten mit Rudolstadt eine der Überraschungsmannschaften. Das hätte man sicher nicht so oft gehört von vielen, dass Rudolstadt Tabellenvierter ist nach einem Drittel der Spielzeit“, erklärt Hinze mit Respekt.

Die Thüringer haben sich früh in der Saison oben festgesetzt. Hinze weiß, dass seine Mannschaft eine konzentrierte Leistung braucht: „In beiden Spielen der Vorsaison haben sie uns alles abverlangt, auch wenn wir das Rückspiel deutlich gewonnen haben.“

Eintracht will den Rhythmus halten

Für die Eintracht ist das Spiel die Rückkehr in den Ligaalltag nach einer spielfreien Woche. Das Auswärtsspiel in Plauen war witterungsbedingt ausgefallen – umso größer ist nun die Vorfreude auf das Heimspiel.

Der RSV will an die starke Form der letzten Wochen anknüpfen. Sieben Siege und fünf Unentschieden aus zwölf Partien bedeuten weiterhin Platz zwei hinter dem Spitzenreiter SC Freital. „Wir haben alle Mann an Bord, daher werden wir versuchen einfach weiter zu machen“, sagt Hinze – eine klare Ansage, dass die Eintracht die eigene Serie fortsetzen will.

Breiter Kader als Trumpf

Erstmals seit Wochen kann Hinze personell aus dem Vollen schöpfen. Nach vielen Ausfällen in den vergangenen Spielen ist die Mannschaft wieder komplett. Damit stehen dem Trainer mehrere Optionen offen – sowohl taktisch als auch in der Personalwahl.

Selbstvertrauen nach Pokalerfolg

Das letzte Pflichtspiel liegt zwei Wochen zurück, doch das 2:0 im Viertelfinale des Landespokals Brandenburg beim Oranienburger FC Eintracht dürfte noch nachwirken. Die Eintracht setzte sich auf schwierigem Geläuf durch Tore von Till Plumpe und Louis Samson durch und steht nun im Halbfinale.

Rudolstadt als gefährlicher Außenseiter

Die Gäste aus Thüringen reisen mit einer Mischung aus Euphorie und Selbstbewusstsein an. Mit sechs Siegen und 19 Punkten aus zwölf Spielen haben sie sich überraschend in der Spitzengruppe etabliert.

Eintracht bleibt hungrig

Auch wenn die Favoritenrolle klar bei der Eintracht liegt, warnt Hinze davor, den Gegner zu unterschätzen. Seine Mannschaft hat sich in dieser Saison durch ein hohes Maß an Konstanz ausgezeichnet, doch gerade in Spielen gegen unangenehme Gegner ist Konzentration gefragt.

Blick auf die Tabelle

Mit einem Sieg könnte der RSV Eintracht 1949 seine Position als erster Verfolger des SC Freital weiter festigen. Der Rückstand auf die Spitze beträgt aktuell acht Punkte, doch der Tabellenführer hat ein Spiel mehr absolviert. Hinter dem RSV lauert der VfB Germania Halberstadt mit 24 Punkten.

Rudolstadt hingegen will mit einem Auswärtssieg die starke Hinrunde veredeln und seine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte absichern.