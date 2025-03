RSV Eintracht 1949 will gegen Einheit Rudolstadt die Revanche

– Foto: Alexander Grimm

Der 22. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd bringt wegweisende Partien für die Spitzenteams und Kellerkinder. Besonders im Fokus stehen die Aufeinandertreffen in Bischofswerda, Auerbach und Stahnsdorf, aber auch im Tabellenkeller wird jeder Punkt hart umkämpft.

Morgen, 14:00 Uhr Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 VfB 1921 Krieschow Krieschow 14:00 PUSH

Im Duell zweier ambitionierter Mannschaften empfängt der Bischofswerdaer FV 08 den Drittplatzierten aus Krieschow. Das Hinspiel gewann Bischofswerda auswärts mit 3:1. Miguel Pereira Rodrigues hatte Krieschow zwar in Führung gebracht, doch Treffer von Martin Sobe, Christoph Rettig und Matteo Hecker drehten die Partie. Zuletzt gewann Bischofswerda mit 2:0 gegen Gera, während Krieschow gegen Bautzen eine 2:0-Führung aus der Hand gab und 2:3 verlor. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Grimma FC Grimma Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde 14:00 PUSH

Grimma geht als Favorit ins Heimspiel gegen das Schlusslicht. Zwar unterlag man im Hinspiel in Ludwigsfelde durch einen späten Foulelfmeter von Alexander Eirich mit 0:1, doch zuletzt zeigte Grimma mit dem 0:0 in Freital eine defensiv stabile Leistung. Ludwigsfelde verlor dagegen zuletzt klar mit 1:4 gegen Bautzen und bleibt abgeschlagen auf Rang 16. ---

Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Freital: 4:1 hieß es am Ende. Auch aktuell spricht die Form für die Gäste, die zuletzt in Grimma immerhin einen Punkt holten. Zorbau unterlag zuletzt mit 2:3 in Wernigerode, zeigte aber eine späte Aufholjagd. Beide Teams trennen elf Punkte in der Tabelle. ---

Morgen, 14:00 Uhr BSG Wismut Gera Wismut Gera FC Einheit Wernigerode Wernigerode 14:00 live PUSH

Im direkten Duell zweier Teams aus dem unteren Mittelfeld will Gera den Schwung aus dem 1:0 gegen Sandersdorf mitnehmen. Das Hinspiel endete 2:2: Wernigerode hatte zweimal geführt, doch Gera schlug jeweils zurück. Die Gäste verloren zuletzt das Derby gegen Halberstadt mit 0:2 und kassierten dabei die elfte Saisonniederlage. ---

Im Hinspiel trennten sich beide Teams spektakulär 3:3. Emir Kuhinja traf doppelt für die Magdeburger, Jannik Käppler per Doppelpack für Bautzen. Beide Teams kamen am letzten Spieltag zu Siegen: Der 1. FC Magdeburg II bezwang den VfL Halle 2:1, Bautzen siegte in Krieschow trotz 0:2-Rückstands mit 3:2. Magdeburg will mit einem Heimsieg an Spitzenreiter RSV Eintracht 1949 dranbleiben. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB Auerbach 1906 Auerbach VfL Halle 1896 VfL Halle 96 14:00 live PUSH

Zwei Punkte trennen beide Teams vor dem direkten Aufeinandertreffen. Halle gewann das Hinspiel mit 3:2, zeigte zuletzt aber Schwächen bei der 1:2-Niederlage in Magdeburg. Auerbach holte aus den letzten beiden Spielen vier Punkte und blieb gegen Rudolstadt (1:1) und Bischofswerda (1:0) ungeschlagen. ---

Morgen, 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf VfB Germania Halberstadt Halberstadt 14:00 live PUSH

Halberstadt setzte sich im Hinspiel klar mit 4:1 durch und kommt mit Rückenwind nach Sandersdorf. Das Team siegte zuletzt 2:0 in Wernigerode und ist seit einigen Spielen ungeschlagen. Sandersdorf verlor dagegen zuletzt jeweils deutlich. ---