RSV Eintracht 1949: "Werden versuchen, die Pokalreise fortzusetzen"

Titelverteidiger mit klarer Ansage

„Wir sind Titelverteidiger, worauf wir sehr stolz sind, das heißt wir werden mit breiter Brust diese Pokalaufgabe angehen“, sagt Patrick Hinze. Der Pokalsieg in der vergangenen Saison ist für den RSV noch immer ein prägendes Erlebnis – nicht nur wegen des Triumphs im Finale, sondern auch, weil der Erfolg die Tür zum DFB-Pokal geöffnet hat. Der Weg soll in diesem Jahr möglichst wieder dorthin führen.

Respekt vor dem Gegner

So klar die Rollenverteilung vor der Partie auch scheint, Hinze mahnt zur Vorsicht. „Wir wissen aber auch, dass uns kein Gegner unterschätzen wird. Das ist am Samstag ein Spiel auf Augenhöhe, wir haben immer Respekt vor Frankfurt und wissen, dass sie immer eine homogene Einheit sind, die sich über Jahre kennt“, betont der Trainer. Gerade in Pokalspielen sei Vorsicht geboten, weil ein einzelner Fehler über Weiterkommen oder Ausscheiden entscheiden könne.

Zuletzt Punkt in Auerbach geholt

Mit einem 1:1 beim VfB Auerbach reist die Eintracht mit gemischten Gefühlen nach Frankfurt. Einerseits zeigte die Mannschaft erneut eine gute Leistung, ging durch Henry Lehmann in Führung und überzeugte über weite Strecken. Andererseits verpasste sie es, die Partie frühzeitig zu entscheiden, und kassierte spät den Ausgleich. Besonders bitter: Arthur Ekallé sah die Gelb-Rote Karte, wodurch die Schlussphase in Unterzahl gespielt werden musste.

Defensiv gefordert, offensiv gefährlich

Die Abwehrarbeit war zuletzt solide, auch wenn die Gegentore in den ersten Saisonwochen weiterhin ein Thema bleiben. Torwart Liam Brenn parierte in Auerbach sogar einen Elfmeter und rettete damit einen Punkt. Offensiv stimmt die Bilanz: Zehn Tore in vier Ligaspielen unterstreichen die Qualität der Angriffsreihe.

Pokal als Wegweiser für die Saison

Hinze macht keinen Hehl daraus, dass der Landespokal für den Verein enorme Bedeutung hat. „Wir werden versuchen, die Pokalreise fortzusetzen und das Spiel zu gewinnen“, sagt er klar. Nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich ist der Wettbewerb von großem Wert – schließlich lockt ein erneuter Einzug in den DFB-Pokal mit nationaler Aufmerksamkeit und finanziellen Einnahmen.

Erwartungen an das Frankfurt-Spiel

Die Gastgeber aus der Brandenburgliga sind eingespielt, kompakt und kampfstark. Der RSV weiß, dass er auf einen Gegner trifft, der mit Leidenschaft und großer Motivation in die Partie geht. Für die Frankfurter ist es eine besondere Partie – für den RSV eine Pflichtaufgabe mit Tücken. Entscheidend wird sein, wie konsequent die Eintracht ihre Chancen nutzt und wie konzentriert sie in der Defensive agiert.

Fokus auf das Wesentliche

Der RSV Eintracht 1949 weiß um seine Favoritenrolle, aber auch um die Gefahren eines Pokalspiels. Hinze hat in den letzten Tagen deutlich gemacht, dass nur mit voller Konzentration der Einzug in die nächste Runde gelingt. Der Auftritt gegen Frankfurt soll ein Ausrufezeichen setzen – als Signal für die eigene Stärke und als klare Botschaft an die Konkurrenz: Der Titelverteidiger will wieder ins Finale.