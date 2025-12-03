RSV Eintracht 1949 vor Spitzenspiel in Freital: "Wir sind entspannt"

Das Spitzenspiel ohne Druck

Der Tabellenstand spricht eine klare Sprache: Der SC Freital steht mit 34 Punkten aus 13 Spielen an der Spitze, die Eintracht folgt mit 29 Punkten auf Rang zwei. Es ist die Konstellation, die man sich für das letzte Hinrundenspiel nur wünschen kann.

Patrick Hinze bleibt dennoch gelassen. „Nicht besonderes am Wochenende – Erster gegen Zweiter spielt immer mal.“ Für ihn ist das Duell kein Spitzenspiel, sondern ein richtungsweisender Vergleich zweier Topteams, ohne unmittelbare Folgen für den Kampf um den Titel. „Klar zeigt das Spiel, dass die beiden besten Mannschaften der Hinrunde aufeinandertreffen, es hat aber für den Ausgang der Saison nichts zu sagen.“

Der RSV reist ohne Druck an. „Wir sind entspannt und haben keinen Druck, wir spielen ein herausragendes Jahr, eine herausragende Halbserie“, sagt Hinze. Gleichzeitig zeigt er Ehrgeiz: „Wir freuen uns auf die Gelegenheit, auf zwei Punkte ranzukommen.“

Freital als Favorit – aber nicht unschlagbar

Hinze betont mehrfach, dass der SC Freital im eigenen Stadion als klarer Favorit in diese Partie geht. „Freital ist vor heimischen Zuschauern stark, zudem Tabellenführer, also klarer Favorit.“

Gleichzeitig kennt er die Stärken seines Teams und verweist auf die jüngere Vergangenheit. „Auch letztes Jahr waren sie eine robuste Truppe, die es aber am Ende nie geschafft hat, gegen uns zu gewinnen.“ Mut macht zudem, dass Freital eine beeindruckende Halbserie spielt. „Umso erstaunlicher diese Halbserie“, sagt Hinze anerkennend.

Doch er stellt klar: Die Eintracht spielt, um erneut zu testen, ob die eigene Stabilität gegen das Spitzenteam standhält.

Eintracht in Bestbesetzung und mit breiter Brust

Erstmals seit einer Weile kann Hinze wieder aus dem Vollen schöpfen: „Wir haben alle Spieler an Bord“, sagt er erleichtert. Die Mannschaft reist mit viel Selbstvertrauen an, zumal sie zuletzt mit einem furiosen 5:0 gegen den FC Einheit Rudolstadt eine starke Saisonleistung zeigte.

Hinze erinnert: „Die Jungs sind überragend drauf, locker im Kopf und haben letztes Wochenende große Spielfreude gezeigt.“ Das soll in Freital die Basis sein, um dem Tabellenführer Paroli zu bieten.

Während andere Teams an engen Spielrhythmen hadern, sieht Hinze vor allem Fortschritte beim eigenen Kader – taktisch, spielerisch und mental. „Wir wissen, was wir können und was zu tun ist.“

Ein Duell auf Augenhöhe – mit offener Richtung

Das Spiel wird nicht nur zu einem Kräftemessen der Spitzenteams, sondern auch zu einem Schlagabtausch zweier Mannschaften, die körperlich robust, taktisch diszipliniert und mental gefestigt auftreten. Hinze betont dennoch: „Wir wollen uns immer mit den Besten messen – und das ist zurzeit Freital.“

Die Rollenverteilung ist dabei klar: Freital „muss“, Eintracht „will“. Genau dieser Unterschied macht das Duell für die Stahnsdorfer so reizvoll. Hinze geht mit spürbarer Vorfreude, aber ohne Angst in diese Partie. „Mal sehen, was wir dem Spitzenreiter entgegensetzen können.“

Und zugleich lässt er den Druck beim Gegner: „Wenn’s nicht so ist, ist es nicht wild.“ Es ist eine Haltung, die Stärke ausstrahlt.

Selbstbewusst nach Sachsen

Die Eintracht reist nicht zum Verstecken. Die Mannschaft will ihren Status als einzig ungeschlagenes Team der Liga verteidigen und weiter punkten. Hinter dem Team steht ein klarer Plan, eine gefestigte Struktur und eine beeindruckende Serie.

Beim Abschluss der Hinrunde wird es nicht nur um drei Punkte gehen, sondern auch um die Frage: Ist der RSV Eintracht 1949 bereit, bis zum Ende um den Titel mitzuspielen?

Trainer Patrick Hinze hat darauf bereits eine Antwort: „Die Jungs sind überragend drauf und ich weiß, dass wir 100 Prozent geben werden, um zu gewinnen.“

Mit diesem Selbstverständnis fährt die Eintracht zum Spitzenreiter – ohne Druck, aber mit einer Menge Überzeugung.