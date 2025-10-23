RSV Eintracht 1949 vor Spiel gegen Wernigerode: "Wir sind gut drauf"

Ein schwerer Gegner mit Kampfgeist

Am 10. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd trifft der RSV Eintracht 1949 auf den FC Einheit Wernigerode. Trotz der Tabellensituation – die Eintracht steht auf Platz drei mit 17 Punkten, Wernigerode auf Rang zehn mit zehn Zählern – erwartet Trainer Patrick Hinze ein Duell auf Augenhöhe. „Ich denke, es wird ein spannendes Spiel. Wernigerode ist zwar eher zu Hause für Überraschungen gut, aber sie sind immer unangenehm zu spielen. Sie halten dagegen und sind nie einfach zu bespielen“, betont Hinze.

Der Trainer weiß, dass der Gegner kämpferisch alles in die Waagschale werfen wird. Die Gäste aus Sachsen-Anhalt haben in dieser Saison bereits mehrfach bewiesen, dass sie in der Lage sind, sich auch gegen spielstarke Teams zu behaupten.

Personalsorgen beim Gastgeber

Die Vorzeichen für die Eintracht sind nicht optimal. Mehrere Spieler fehlen verletzt oder krank. „Wir haben viele verletzte und kranke Spieler zu beklagen, daher müssen wir mal sehen, wen wir auf die Platte bringen“, erklärt Hinze. Trotz dieser Ausfälle bleibt der Trainer gelassen und fokussiert. „Aber wir werden schon elf Mann finden“, fügt er hinzu.

Die Situation stellt Hinze und sein Trainerteam vor die Herausforderung, flexibel aufzustellen und taktisch anzupassen. In den vergangenen Wochen hat die Eintracht jedoch gezeigt, dass sie auch mit personellen Engpässen punkten kann.

Ein Team mit Selbstvertrauen

Der RSV Eintracht 1949 geht mit viel Selbstvertrauen in das Heimspiel. Die Brandenburger sind nach neun Spielen weiterhin ungeschlagen und befinden sich in starker Form. „Wir sind gut drauf und haben nun mehrere schwere Aufgaben bestanden, warum nicht diese auch“, sagt Hinze selbstbewusst.

In den letzten Wochen präsentierte sich die Eintracht kämpferisch, kompakt und effizient. Der 2:1-Erfolg in Glauchau war ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr die Mannschaft an sich glaubt und auch in engen Partien einen Weg zum Sieg findet.

Rückblick: Arbeitssieg in Glauchau

Das vergangene Spiel beim VfB Empor Glauchau war hart umkämpft. Auf schwierigem Geläuf sicherte sich die Eintracht dank eines späten Treffers von Lennard Wurster den Sieg. Zuvor hatten Simon Hauck (0:1, 44. Minute) und Luis Werrmann (1:1, 65. Minute) getroffen, ehe Wurster in der 83. Minute die Partie entschied.

Ziel: Heimsieg und weiter ungeschlagen bleiben

Die Ausgangslage ist klar: Die Eintracht will die gute Serie fortsetzen und zu Hause einen weiteren Dreier einfahren. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft den Druck auf die Spitzenteams SC Freital und Germania Halberstadt erhöhen. Ein Erfolg gegen Wernigerode wäre gleichzeitig ein wichtiges Signal für die kommenden Wochen.