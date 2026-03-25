RSV Eintracht 1949 vor Pokalduell: "Wir sind auf jeden Fall bereit"

Die Bedeutung der Partie ist im gesamten Verein spürbar. Nach dem Erfolg im Vorjahr greift der Club erneut nach dem Finale. „Erneut das Halbfinale erreicht zu haben und erneut um den Einzug ins Finale zu spielen, ist eine große Sache für uns“, betont Trainer Patrick Hinze. Der Verein bereitet sich auf einen großen Andrang vor, um dem sportlichen Wert der Partie gerecht zu werden: „Wir werden einige Zuschauer haben und versuchen, ein schönes Event auf die Beine zu stellen. Solche Spiele sind wichtig für uns, um auch für unsere Sponsoren einen tollen Rahmen zu bieten.“

Obwohl der RSV Eintracht 1949 mit 48 Punkten den zweiten Tabellenplatz der NOFV-Oberliga Süd belegt und damit deutlich vor dem VfB 1921 Krieschow (28 Punkte, Platz 7) rangiert, warnt der Trainer vor zu hoher Erwartungshaltung. Die Vergangenheit hat gezeigt, wie eng die Duelle zwischen diesen Teams verlaufen. „Zum Sportlichen kann ich nur sagen, dass wir keineswegs das Gefühl haben, als Favorit ins Spiel zu gehen. Das letztjährige Pokalfinale und auch das Hinspiel waren immer knappe Partien“, erklärt Patrick Hinze. Für ihn spielt der Tabellenstand an diesem Tag keine Rolle: „Auch wenn Krieschow einige Punkte hinter uns liegt in der Tabelle, hat das an dem Tag mit einer Favoritenrolle nichts zu tun.“

Respekt vor der Geschlossenheit der Gäste

Die Gäste aus Krieschow verfügen über eine eingespielte Mannschaft, deren Potenzial der RSV-Coach hoch einschätzt. Trotz der schwankenden Ergebnisse in der Liga bleibt der Respekt vor der individuellen Qualität groß. „Krieschow hat eine tolle Truppe mit Spielern, die sich lange kennen und klare Abläufe haben. Warum sie das in der Liga nicht abrufen, weiß ich nicht. Fakt ist, dass es ein 50:50-Spiel ist, wo alles passieren kann“, analysiert Patrick Hinze. Die Eintracht baut auf die Heimstärke und die Unterstützung der eigenen Fans: „Wir wissen natürlich, was wir können, spielen eine starke Saison und wollen mit eigenem Publikum im Rücken den wiederholten Finaleinzug schaffen, was für uns erneut Geschichte wäre, wenn man zweimal in Folge diesen Erfolg feiern könnte.“

Personelle Lage und die Platzfrage auf dem Zillerasen

In personeller Hinsicht kann das Trainerteam fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich der Ausfall eines Leistungsträgers schmerzt. „Personell haben wir, bis auf Matthias Steinborn, soweit alles an Bord. Wir sind auf jeden Fall bereit“, gibt sich der Trainer zuversichtlich. Die Vorfreude wird nur durch die Ungewissheit über den Untergrund getrübt. Die Eintracht hofft auf die Austragung auf dem Naturrasen: „Hoffen wir, dass die Gemeinde den Platz hinbekommt, damit wir eventuell auf dem Zillerasen spielen können.“ Nach dem jüngsten 3:1-Sieg gegen den Bischofswerdaer FV 08, bei dem Luca Krüsemann, Tim Göth und Arthur Ekallé trafen, geht die Mannschaft mit viel Selbstvertrauen in die Partie.

Ein Blick zurück auf die knappe Bilanz

Die Historie der Begegnungen unterstreicht den Charakter eines echten Pokalfights. Das Finale am 24.05.2025 in Neuruppin entschied der RSV knapp mit 1:0 durch einen Treffer von Ernes Matjaz für sich. Auch das letzte Ligaduell am 08.11.2025 endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Eintracht. Demgegenüber steht jedoch auch eine deutliche 0:3-Niederlage aus dem Mai 2025. Der Sieger des kommenden Samstags trifft im großen Finale auf den Gewinner der Partie zwischen dem Brandenburgligisten BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow und dem Drittligisten FC Energie Cottbus.