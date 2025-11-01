RSV Eintracht 1949: "Von dem her bin ich sehr zufrieden"

Traumstart durch Dominik Kruska

Der RSV Eintracht 1949 erwischte den besseren Start. Schon nach neun Minuten brachte Dominik Kruska seine Mannschaft mit einem sehenswerten Kopfballtor in Führung. „Wir gehen in Führung. Es war ein schönes Tor durch Kuska nach einer Flanke von Steinborn. Es war sehr sehenswert“, beschrieb Trainer Patrick Hinze die frühe Szene, die seine Elf in die Spur brachte.

Die Eintracht zeigte in der Anfangsphase Mut, Tempo und Zielstrebigkeit – das schnelle Umschaltspiel funktionierte, und die Gäste dominierten die ersten Minuten. Doch mit zunehmender Spieldauer verlor die Mannschaft etwas den Zugriff.

Sandersdorf gleicht aus – Spiel kippt kurzzeitig

Nach der Führung ließ die Eintracht den Gegner stärker werden. „Wir verlieren ein bisschen den Faden auf einem sehr großen Spielfeld, lassen den Gegner zu viel machen“, erklärte Hinze. Sandersdorf nutzte diese Phase und kam nach einer Unachtsamkeit zum Ausgleich durch Pascal Sauer in der 26. Minute.

„Nach einer Unachtsamkeit machen sie dann das Tor. Das war dann auch verdient für Sandersdorf in der Phase“, gab Hinze zu. Die Partie war nun offen, geprägt von vielen Zweikämpfen und Laufduellen. Erst nach dem Pausenpfiff konnte sich der RSV wieder stabilisieren.

Klare Reaktion nach der Halbzeit

In der Kabine fand Patrick Hinze deutliche Worte. „Wir haben uns dann in der Halbzeit neu gesammelt, hatten ein, zwei Sachen geändert und angesprochen“, berichtete der Trainer.

Die Umstellungen zeigten Wirkung. Nach dem Wiederanpfiff übernahm die Eintracht wieder die Kontrolle – und ging verdient erneut in Führung. In der 62. Minute fiel das 2:1, als ein abgefälschter Ball im Tor landete. „War leicht abgefälscht dabei, gilt leider als Eigentor. Wollen ein bisschen Spielglück haben“, sagte Hinze.

Dieser Treffer brachte Sicherheit und Selbstvertrauen zurück – und leitete die entscheidende Phase der Partie ein.

Effizienz und Spielwitz sorgen für Entscheidung

Die Eintracht zeigte sich nun deutlich dominanter, strukturierter und konsequenter. Nur wenige Minuten nach dem erneuten Führungstreffer legte Till Plumpe das 3:1 nach (68.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Saheed Mustapha in der 81. Minute. Sein Treffer zum 4:1 war Ausdruck einer geschlossenen Teamleistung, die in der zweiten Halbzeit keine Fragen mehr offenließ. „Beim dritten und vierten Tor machen wir dann sehr schöne Tore. Wir waren dann hellwach und machen es dann clever“, lobte Hinze zufrieden.

Souverän in der Schlussphase

Trotz klarer Führung blieb die Eintracht bis zum Ende konzentriert und verteidigte mit Übersicht. „Wir führen dann 4:1 und lassen dann auch nichts mehr anbrennen. Am Ende gab es noch ein, zwei Momente, wo wir ein bisschen unachtsam waren. Aber am Ende haben wir uns immer gut wegverteidigt“, resümierte Hinze.

Besonders lobte er Torhüter Liam Brenn, der in den Schlussminuten mit einer starken Parade glänzte. Die Mannschaft zeigte erneut ihre Stabilität und Reife – Tugenden, die sie in dieser Saison bislang ungeschlagen halten.

Hinze hochzufrieden – Eintracht bleibt in der Spitzengruppe

Mit dem 4:1-Auswärtserfolg sammelte der RSV Eintracht 1949 den sechsten Saisonsieg und bleibt dem Tabellenführer SC Freital dicht auf den Fersen. Patrick Hinze zeigte sich rundum zufrieden: „Hätte mir jemand vor dem Spiel gesagt, dass wir 4:1 gewinnen, hätte ich sofort unterschrieben. Von dem her bin ich sehr zufrieden mit der Vorstellung der Mannschaft.“

Die Eintracht überzeugt derzeit mit Konstanz, Spielfreude und mannschaftlicher Geschlossenheit. Trotz zahlreicher Umstellungen bleibt das Team eingespielt und reagiert auf Rückschläge mit mentaler Stärke.

Blick nach vorn: Krieschow wartet

Nach dem Auswärtssieg richtet sich der Blick bereits auf das nächste Duell. Am kommenden Samstag empfängt die Eintracht im Brandenburg-Duell den VfB 1921 Krieschow. Auch diese Partie verspricht Intensität und Tempo.

Mit 23 Punkten nach elf Spielen hat der RSV Eintracht 1949 eine hervorragende Ausgangslage geschaffen. Der Glaube an die eigene Stärke ist groß – und der Hunger nach mehr bleibt spürbar.