RSV Eintracht 1949: Verstärkung vom FC St. Pauli vor Saisonstart

Mit großer Freude vermeldet der RSV Eintracht 1949 den Transfer von Isma Baraze Adam. Der 21-jährige deutsch-nigerianische Stürmer kommt von der U23-Auswahl des FC St. Pauli und konnte in der laufenden Vorbereitung bereits vollends überzeugen. Baraze Adam wechselte einst im Jugendbereich zum FC St. Pauli und spielte dort erfolgreich in der U19-Bundesliga Nord/Nordost. In seinen zwei Jahren in der U19 absolvierte er insgesamt 53 Pflichtspieleinsätze, in welchen er 20 Tore erzielte und 14 Vorlagen beisteuerte.

Wichtige Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt

Aufgrund dieser starken Leistungen wurde der Angreifer im Sommer 2024 fest in die U23-Auswahl in die Regionalliga Nord hochgezogen. In den Spielzeiten 24/25 und 25/26 sammelte er dort wichtige Erfahrungen im Herrenfußball. Während seiner Zeit in Hamburg erzielte er unter anderem vier Regionalliga-Tore für die Kiezkicker, bevor nun der Wechsel zum RSV erfolgte.

Kompetenz und Erfahrung für die Torhüter

Neben der Verstärkung für den Angriff gibt es auch eine bedeutende Personalentscheidung im Trainerteam zu vermelden. Für die Keeper des Vereins konnte Ingo Rausch als Coach gewonnen werden. Rausch bringt wertvolle Erfahrung mit an die Seitenlinie: Er war in dieser Funktion bereits bei den Vereinen Ludwigsfelde, Tasmania Berlin und beim BSC Preußen 07 tätig.

Der Countdown zum Saisonauftakt läuft

Die personellen Weichen sind damit gestellt, und die Konzentration gilt nun voll und ganz dem sportlichen Start. Am Samstag, dem 25. Juli 2026, steht für den RSV Eintracht 1949 das nächste Spiel und damit der Saisonstart in der Regionalliga an. Die Mannschaft tritt um 14 Uhr auswärts beim BFC Preussen an.