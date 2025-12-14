RSV Eintracht 1949: "Und wir lassen dann nichts weiter zu"

Ein schwieriger Beginn in Bautzen

Das letzte Spiel des Jahres begann für den RSV Eintracht 1949 mit Widerständen. Der FSV Budissa Bautzen kam besser in die Partie und setzte die Eintracht früh unter Druck. Trainer Patrick Hinze ordnete die Anfangsphase klar ein: „Es war ein schwieriges Spiel. Bautzen kam besser in die Partie in den ersten 15 bis 20 Minuten.“ Die Gastgeber agierten „sehr griffig, sehr zweikampfstark“ und gingen in Führung. In der 9. Minute traf Theo Schäller zum 1:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Anpassung und Stabilität nach Rückstand

Nach dem frühen Gegentreffer fand der RSV Eintracht 1949 schrittweise besser in das Spiel. Patrick Hinze beschrieb diese Phase so: „Dann ist es so, dass wir uns ein bisschen anpassen an das Spiel.“ In einer Partie mit vielen Fehlern und Ballverlusten auf beiden Seiten gelang es Eintracht, Ruhe zu bewahren. „Es war ein Spiel mit vielen Fehlern, vielen Ballverlusten, es ging oft hin und her. Bautzen war da immer wieder hellwach“, sagte Hinze.

Der Ausgleich fiel in der 30. Minute durch Tom Fron. Mit dem 1:1 ging es in die Halbzeitpause, ein Zwischenstand, der das ausgeglichene Geschehen widerspiegelte.

Elfmeter bringt die Wende nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel zeigte Eintracht eine klare Reaktion. „In der zweiten Halbzeit fangen wir gut an“, erklärte Patrick Hinze. Dominik Kruska wurde im Strafraum gefoult, nachdem „der Verteidiger ein Schritt zu spät war“. Der fällige Elfmeter war laut Hinze „berechtigt“. Matthias Steinborn verwandelte in der 50. Minute zum 2:1 für den RSV Eintracht 1949.

In dieser Phase kontrollierte die Eintracht das Geschehen, ohne großes Risiko einzugehen. „Und wir lassen dann nichts weiter zu in der zweiten Halbzeit“, so Hinze. Gleichzeitig blieb das Spiel intensiv, vieles spielte sich „zwischen den Strafräumen“ ab, ohne dass Bautzen noch entscheidend gefährlich wurde.

Rote Karte und Entscheidung durch Ekallé

Die Schlussphase brachte die endgültige Entscheidung. In der 84. Minute sah Jannik Käppler vom FSV Budissa Bautzen die Rote Karte. Patrick Hinze ordnete die Szene ein: „Er war der letzte Mann, Notbremse gegen Till Plumpe.“ Den anschließenden Freistoß verwandelte Arthur Ekallé in der 85. Minute zum 3:1. Damit war das Spiel entschieden. Die Eintracht verteidigte den Vorsprung souverän und brachte den Auswärtssieg sicher über die Zeit.

Ein Sieg mit besonderer Bedeutung

Für Patrick Hinze stand nach dem Abpfiff fest, wie wichtig dieser Erfolg zum Jahresabschluss war. „Und deswegen war es wichtig, das Spiel zu gewinnen. Wir freuen uns sehr, dass wir den Sieg einfahren konnten.“ Der Trainer betonte vor allem die ungeschlagenen Serie, mit der seine Mannschaft nun in die Winterpause geht: „Mit so einer Serie in die Ferien gehen zu können, ist toll.“

Ein außergewöhnliches Jahr findet seinen Abschluss

Mit dem 3:1-Erfolg in Bautzen beendet der RSV Eintracht 1949 das Jahr 2025 als Tabellenzweiter der NOFV-Oberliga Süd. Nach 15 Spielen stehen 10 Siege, 5 Unentschieden und keine Niederlage zu Buche. Das Torverhältnis von 35:15 und 35 Punkte unterstreichen die Konstanz und Qualität der Mannschaft.

Der RSV Eintracht 1949 hat das letzte Spiel des Jahres genutzt, um noch einmal Charakter, Reife und Anpassungsfähigkeit zu zeigen. Nach einem schwierigen Beginn, einem intensiven Spielverlauf und einer konzentrierten zweiten Halbzeit steht ein verdienter Auswärtssieg – und eine Winterpause, die sich diese Mannschaft mit einer außergewöhnlichen Serie erarbeitet hat.