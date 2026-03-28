RSV Eintracht 1949: "Und deswegen gewinnen sie das Spiel"

Dominanz ohne Ertrag in der Anfangsphase

Der RSV startete hochkonzentriert in dieses Duell zweier Mannschaften aus der NOFV-Oberliga Süd. In den ersten 25 Minuten dominierten die Gastgeber das Geschehen auf dem Rasen und erarbeiteten sich durch eine aggressive Spielweise klare Vorteile. „Die ersten 20 Minuten waren unsere. 25 vielleicht sogar“, analysierte Patrick Hinze den Beginn der Partie.

Besonders Arthur Ekallé kam zu zwei gefährlichen Abschlüssen, die jedoch ungenutzt blieben. „Wir hatten zwei gute Gelegenheiten durch Arthur Ekallé: einmal mit links aus elf Metern, einmal aus 16 Metern mit rechts. Die Bälle kamen leider nicht aufs Tor, aber es waren gute Möglichkeiten“, so der Trainer weiter. Auch Matthias Steinborn verbuchte eine gute Gelegenheit von halbrechts, verfehlte das Gehäuse jedoch ebenfalls. Trotz der Überlegenheit ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Zerfahrenes Spiel auf schwierigem Geläuf

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Gesicht der Begegnung. Die spielerische Linie beider Teams litt zunehmend. „In der zweiten Halbzeit war es ein sehr zerfahrenes Spiel mit vielen Unterbrechungen“, beschrieb Patrick Hinze die Phase nach der Pause. Da der Zustand des Spielfeldes keine flüssigen Kombinationen zuließ, agierten beide Seiten vermehrt mit langen Zuspielen. „Wir haben sehr viele lange Bälle gesehen bei dem Spiel, weil der Platz wirklich nicht gut war. Wir waren aber darauf eingestellt“, erklärte der Coach. Inmitten dieser unruhigen Phase gelang der Mannschaft von Trainer Robert Koch der Führungstreffer.

Kaltblütige Gäste bestrafen defensive Unachtsamkeiten

In der 50. Minute schlug der Gast aus Krieschow durch Andy Hebler eiskalt zu. „Krieschow konterte dann einmal über die rechte Seite. Da kommt einer mit dem Kopf ran, wischt aber nur mit dem Kopf so, und am zweiten Pfosten steht dann Miguel Pereira Rodrigues und legt ihn quer auf Andy Hebler. Da brauchten sie nur noch einschieben“, rekapitulierte Patrick Hinze die Entstehung des 0:1.

Besonders bitter für die Eintracht: Kurz zuvor hätte Conor Güllmeister den Ausgleich erzielen müssen. „Vor dem 0:2 können wir noch den 1:1-Ausgleich aus fünf Metern machen, aber Conor Güllmeister schiebt den Ball neben das Tor“, haderte der Trainer. In der 76. Minute erhöhte Miguel Pereira Rodrigues auf 0:2, nachdem ein abprallender Pfostenschuss beim Gegner landete.

Löffler hält die Hoffnung mit starken Paraden am Leben

Trotz des Zwei-Tore-Rückstands gab sich der RSV nicht auf, auch weil Torhüter Linus Löffler sein Team im Spiel hielt. Erst parierte er einen Foulelfmeter von Andy Hebler, kurz darauf rettete er glänzend gegen Jannis Fuchs. „Krieschow kriegt dann noch den Elfmeter, den verschießt Andy Hebler, weil Linus Löffler stark hält. Und sie haben dann noch eine Möglichkeit zum dritten Treffer durch Jannis Fuchs, wo Linus Löffler wieder stark hält“, lobte Hinze seinen Schlussmann. Diese Paraden bildeten das Fundament für eine leidenschaftliche Schlussoffensive.

Später Anschlusstreffer und verweigerter Strafstoß

In der Nachspielzeit kehrte der Glaube an ein Wunder zurück. Nach einem Freistoß von Arthur Ekallé herrschte Unordnung im Strafraum der Gäste, die Aleksandar Bilbija in der 92. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer nutzte. „Danach machen wir den Anschlusstreffer nach einem Freistoß von Arthur Ekallé. Gewühl, und Aleksandar Bilbija ist dann da und haut ihn rein“, so der Coach. In den verbleibenden Augenblicken drückte der RSV auf den Ausgleich, doch ein möglicher Elfmeterpfiff blieb aus. „Wir können in den letzten Minuten noch den Elfmeter kriegen. Der Schiedsrichter pfeift aber nicht“, kritisierte Patrick Hinze das Ausbleiben der Entscheidung.

Mund abputzen und Fokus auf die kommenden Aufgaben

Am Ende stand eine schmerzhafte Niederlage, die laut Trainer vor allem am eigenen Unvermögen vor dem Tor festzumachen war. „Grundsätzlich müssen wir uns zum Vorwurf machen, dass wir das Tor an sich zu wenig getroffen haben. Der Torwart hatte nichts zu tun, weil wir vorbeigeschossen haben. Krieschow war heute eiskalt in der Chancenverwertung, und deswegen gewinnen sie das Spiel“, bilanzierte Hinze. Für die Mannschaft gilt es nun, die Enttäuschung schnell zu verarbeiten. „Schade, es war eine ordentliche Kulisse. Aber bei uns heißt es nun Mund abputzen und am Donnerstag gegen den 1. FC Lok Stendal weitermachen.“