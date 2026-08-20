RSV Eintracht 1949 trifft auf BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow im Pokal

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Nach einem turbulenten Punktgewinn in der Regionalliga wartet auf RSV Eintracht 1949 die nächste Aufgabe im Landespokal: Am Samstag, 22. August, um 15 Uhr trifft der Regionalliga-Aufsteiger auf den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow.

Für Eintracht 1949 geht es Schlag auf Schlag. Kaum ist das Wechselbad der Gefühle vom vergangenen Wochenende verarbeitet, steht mit dem Landespokal bereits die nächste Pflichtaufgabe an. Anders als in der Regionalliga trifft der Aufsteiger dabei auf einen Gegner aus einer niedrigeren Liga, der aber mit einem couragierten Pokalauftritt aufhorchen ließ.

Rückstand, Führung, Nackenschlag: Das Remis in Babelsberg

In der Regionalliga Nordost zeigte Eintracht 1949 zuletzt eine kämpferische Leistung mit mehreren Wendungen. Beim SV Babelsberg 03 ging die Mannschaft durch Isma Baraze Adam (12.) zunächst in Führung, ehe die Gastgeber durch Lukas Lämmel (36.) und Theo Ogbidi (49.) die Partie drehten. Baraze Adam ließ sich davon nicht beirren und schlug mit einem Doppelpack (61., 77.) erneut zurück, sodass Eintracht 1949 wieder vorne lag. Erst tief in der Nachspielzeit sorgte Joshua Okpalaike (90.+12) für Babelsberg für den 3:3-Endstand und nahm der Mannschaft von Trainer Thomas Franke damit den vollen Lohn. Vor 3120 Zuschauern leitete Schiedsrichter Jens Klemm aus Gröditz die Partie.

Blick auf die Tabelle

In der Tabelle der Regionalliga Nordost steht der Aufsteiger nach fünf Spieltagen mit einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage bei sechs Punkten und einem Torverhältnis von 8:9 auf Platz 11.

Blankenfelde-Mahlow mit Pokal-Auswärtssieg in Spremberg

Der kommende Gegner spielt regulär in der Brandenburgliga, die zum Zeitpunkt des Duells noch nicht wieder angepfiffen wurde. Dennoch zeigte die Mannschaft von Trainer Mirko Schult bereits Pokalstärke: In der Vorrunde setzte sich Blankenfelde-Mahlow beim Spremberger SV 1862 mit 2:0 durch. Christopher Evans brachte sein Team per Foulelfmeter bereits in der 2. Minute in Führung, Fabian Ihlow erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Schiedsrichter Tom Richter leitete die Begegnung vor überschaubaren 20 Zuschauern.

Klare Rollenverteilung, aber Vorsicht geboten

Mit dem Ligaunterschied zwischen Regionalliga und Brandenburgliga geht Eintracht 1949 als klarer Favorit in die Partie. Der frühe und effiziente Pokal-Auswärtssieg des Kontrahenten in Spremberg zeigt aber, dass Blankenfelde-Mahlow keineswegs chancenlos anreisen wird und früh im Spiel zuschlagen kann.

Konstanz als Ziel

Nach dem munteren Remis gegen Babelsberg will Eintracht 1949 nun auch im Landespokal Konstanz beweisen. Ziel ist es, die Nachlässigkeiten aus der Schlussphase des Ligaspiels abzustellen und den Einzug in die nächste Pokalrunde ohne unnötige Zittermomente klarzumachen.