RSV Eintracht 1949: "Stendal werden wir nicht unterschätzen"

Ein Blick zurück: Sieg in Bischofswerda bringt Erleichterung

Der Erfolg beim Bischofswerdaer FV 08 war für den RSV Eintracht ein Befreiungsschlag. Nach zuvor fünf Unentschieden aus sechs Spielen gelang durch den Treffer von Neuzugang Lennard Wurster in der 30. Minute der zweite Dreier der Saison. Trainer Patrick Hinze lobte vor allem den Einsatzwillen seiner Mannschaft: „Die Jungs haben dagegen gehalten und haben alles rausgehauen heute, und da wollten wir unbedingt den Bock umstoßen.“ Mit nun elf Punkten aus sieben Spielen rangiert die Eintracht auf Tabellenplatz sieben – ungeschlagen, aber mit Luft nach oben.

Hinze warnt vor Lok Stendal

Auch wenn die Gäste aus Sachsen-Anhalt bislang erst vier Punkte geholt haben, will Hinze nicht den Fehler machen, sie zu unterschätzen. „Wir wissen, dass sie gerne kontern und von zwei bis drei Spielern abhängig sind“, analysiert der Trainer. Der 1. FC Lok Stendal hatte zuletzt mit einem 4:1-Erfolg gegen den VfB Auerbach überrascht und damit ein Ausrufezeichen gesetzt. „Stendal war nie angenehm, daher werden wir auf der Hut sein und versuchen, unseren Lauf weiter aufrechtzuerhalten“, so Hinze.

Volle Kapelle bei Eintracht – Steinborn zurück im Kader

Positiv für Eintracht: Patrick Hinze kann personell aus dem Vollen schöpfen. „Kadertechnisch stehen alle zur Verfügung, auch Matthias Steinborn wird wieder dabei sein. Gesperrte oder verletzte Spieler haben wir nicht“, erklärt er. Damit kehrt Routinier Matthias Steinborn ins Aufgebot zurück, der mit seiner Erfahrung und Torgefährlichkeit eine wichtige Rolle spielen kann. Die Breite des Kaders gibt dem Trainer die Möglichkeit, flexibel aufzustellen und auch in der Offensive neue Impulse zu setzen.

Historische Erinnerung: Das erste Oberligaspiel gegen Stendal

Für die Eintracht hat die Begegnung mit Lok Stendal eine besondere Bedeutung. „Gegen Stendal haben wir unser erstes Oberligaspiel gemacht, damals gewonnen“, erinnert Hinze. Seitdem ist viel passiert, doch die Erinnerung an diesen Auftakt bleibt präsent. Gerade deshalb weiß der Coach, dass man den Gegner ernst nehmen muss. „Stendal war nie angenehm“, betont Hinze und macht damit klar, dass seine Mannschaft hochkonzentriert in das Duell gehen wird.

Ein Schlüsselspiel für den weiteren Verlauf der Saison

Nach sieben Spielen ist die Saison zwar noch jung, doch der Heimauftritt gegen Stendal könnte richtungsweisend sein. Gelingt es Eintracht, die eigene Ungeschlagen-Serie auszubauen und zugleich den zweiten Heimsieg einzufahren, würde das nicht nur Punkte bringen, sondern auch Selbstvertrauen. „Wir wollen weiter punkten“, macht Hinze deutlich. Die Heimfans auf der Zille erwarten eine engagierte Vorstellung, bei der der Einsatzwille und die Chancenverwertung im Mittelpunkt stehen werden.