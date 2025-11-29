RSV Eintracht 1949: "Starke erste Halbzeit"

Ein Blitzstart mit Wirkung

Der RSV Eintracht 1949 erwischte vor 70 Zuschauern einen perfekten Start. Schon nach sieben Minuten brachte Matthias Steinborn die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung. Nur sechs Minuten später legte Till Plumpe nach. Ein Start nach Maß für die Mannschaft von Patrick Hinze.

Doch die Eintracht ließ es nicht dabei bewenden. Die Mannschaft dominierte das Spielgeschehen, zeigte Spielfreude und Zielstrebigkeit. In der 38. Minute erhöhte erneut Till Plumpe auf 3:0. Noch vor der Pause machte Lennard Wurster mit dem 4:0 (43.) alles klar.

„Starke erste Halbzeit, es war die beste mit in dem Halbjahr, spielerisch stark, mit 4:0 in Toren völlig zurecht“, resümierte Hinze nach dem Spiel. Es war die wohl eindrucksvollste Vorstellung seiner Mannschaft in dieser Saisonhälfte – eine Demonstration von Effizienz und Offensivfreude.

Ein überlegener Auftritt

Rudolstadt fand nie richtig ins Spiel. Nach einem frühen Torwartwechsel (Eric Kunth musste in der 16. Minute verletzt runter, Max Bresemann kam) wirkte die Defensive verunsichert. Hinze lobte vor allem die Konsequenz seiner Mannschaft: „In der Halbzeit haben wir gesagt, dass wir souverän bleiben wollten – das haben wir auch geschafft.“

Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel fiel das 5:0. Tom Fron traf in der 49. Minute zum Endstand. Es war der endgültige Schlusspunkt unter eine Partie, die nach einer Stunde praktisch entschieden war.

Hinze lobt Reife und Kontrolle

Nach der Pause verwaltete die Eintracht das Ergebnis souverän. „Danach ließen wir es etwas ruhiger angehen“, erklärte Hinze. Sein Team blieb konzentriert, kontrollierte das Geschehen und ließ defensiv kaum etwas zu. Auch das gehört für den Trainer zur Reife dieser Mannschaft.

Ein Statement im Titelrennen

Mit dem deutlichen Erfolg festigt der RSV Eintracht 1949 Platz zwei in der Tabelle. Acht Siege und fünf Unentschieden aus 13 Spielen bedeuten weiterhin eine ungeschlagene Saison – ein eindrucksvoller Beleg für die Konstanz der Stahnsdorfer. Der Rückstand auf Spitzenreiter SC Freital beträgt fünf Punkte. Der deutliche Sieg gegen Rudolstadt war auch ein Signal an die Konkurrenz.

Blick nach vorn: Das Gipfeltreffen in Freital

Lange Zeit zum Feiern bleibt nicht. Schon am kommenden Samstag (6.12.25, 13 Uhr) kommt es zum Spitzenspiel: Der RSV Eintracht 1949 tritt beim Tabellenführer SC Freital an. Ein echtes Gipfeltreffen, bei dem die Hinze-Elf die Chance hat, die Meisterschaft wieder richtig spannend zu machen.

Mit der Vorstellung gegen Rudolstadt hat die Mannschaft das nötige Selbstvertrauen getankt. Und Trainer Patrick Hinze wird die klare Marschroute beibehalten: ruhig bleiben, fokussiert auftreten.