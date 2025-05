RSV Eintracht 1949: "Sie werden uns nichts schenken"

Fokus auf Formstabilität vor dem Pokalfinale

Die Ausgangslage ist klar: Drei Partien in der Liga bleiben dem RSV Eintracht 1949 noch – und ein großes Ziel im Landespokal. Doch die jüngsten Wochen verliefen holprig. Zuletzt setzte es ein 0:3 beim VfB 1921 Krieschow, auch die drei Spiele zuvor blieben ohne Punktgewinn. „Und wir wollen natürlich auch zurück in die Erfolgsspur. Vor allem vorm Finale“, macht Patrick Hinze deutlich. Die Liga ist rechnerisch bedeutungslos geworden, der sportliche Anspruch bleibt jedoch bestehen. „Deswegen geht es da natürlich hochkonzentriert ins Werk zu gehen“, betont Hinze.

Hinze warnt vor engagierten Sandersdorfern

Mit der SG Union Sandersdorf wartet ein Gegner, der sich noch im Abstiegskampf befindet, dabei aber öfter knappe Spiele abliefert. Auch das Hinspiel war eng: Erst in der zweiten Halbzeit konnte sich die Eintracht mit drei Toren zwischen der 60. und 70. Minute durchsetzen und 3:1 gewinnen. Hinze erinnert: „Sandersdorf, eine Mannschaft, die kämpft, die oft knapp verliert. Auch im Hinspiel war es eine knappe Nummer.“ Für ihn ist klar, dass Sandersdorf um jeden Ball kämpfen wird. „Sie werden uns nichts schenken“, mahnt der Trainer – und fordert von seiner Mannschaft die entsprechende Ernsthaftigkeit.

Blick zurück: Bittere Niederlage in Krieschow

Die letzte Partie in Krieschow war eine, die sich der RSV ganz anders vorgestellt hatte. Ein strittiger Elfmeter und eine frühe Rote Karte gegen Aleksandar Bilbija machten aus einem offenen Spiel eine klare Angelegenheit. Andy Hebler brachte Krieschow mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße, Jan-Filipp Schulz setzte den Schlusspunkt.

Bilbija gesperrt – ansonsten ist der Kader vollzählig

In Sandersdorf muss Patrick Hinze auf Aleksandar Bilbija verzichten, der nach seiner Roten Karte gesperrt ist. Ansonsten stehen dem Trainerteam alle Spieler zur Verfügung. „Auch wenn Aleksandar Bilbija fehlt, hoffen wir, dass wir dort unser Ding machen können“, sagt Hinze. Die Optionen im Mittelfeld und Angriff sind breit gefächert. Wichtig ist für Hinze vor allem die innere Haltung: „Mit einem gewissen Selbstvertrauen und mit einer auch gehörigen Portion Spannung, mental und körperlich, uns dann aufs Pokalfinale vorbereiten können.“

Sandersdorf unter Druck – Eintracht mit Zielstrebigkeit

Die SG Union Sandersdorf steht mit 31 Punkten auf Platz zwölf. Der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsrang beträgt sieben Zähler. Das Team wird mit Sicherheit alles investieren, um gegen die Eintracht zu punkten. Doch auch der RSV hat nach der Serie von vier Niederlagen etwas gutzumachen. Für Hinze und sein Team geht es um ein klares Zeichen: „Dementsprechend wollen wir erfolgreich wieder nach Hause fahren.“

Hinspiel als Warnung und Antrieb

Das Duell im Hinspiel war enger, als es das Ergebnis ausdrückt. Moritz Griesbach brachte Sandersdorf früh in Führung, ehe Aleksandar Bilbija, Dominik Kruska und Saheed Mustapha innerhalb von zehn Minuten die Partie drehten. Ein Weckruf, den man auch vor dem Rückspiel nicht vergessen darf. Der RSV weiß, dass ein ähnlicher Verlauf auch in Sandersdorf denkbar ist – nur will man diesmal von Beginn an die Kontrolle übernehmen.

Ein klares Ziel: Stabilität zurückgewinnen

Unabhängig von der Tabellensituation ist für den RSV Eintracht 1949 die Aufgabe in Sandersdorf mehr als ein Pflichttermin. Nach der schwierigen Phase mit vier Niederlagen und vielen Gegentoren geht es darum, wieder Struktur, Selbstbewusstsein und Spielfreude zurückzugewinnen. Der Trainer formuliert es mit Klarheit: „Wir wollen da unser Ding machen.“ Drei Punkte wären nicht nur ein wichtiger Schritt Richtung Saisonabschluss – sie wären auch ein Signal, dass die Eintracht pünktlich zum Pokalfinale in die Spur zurückfindet.