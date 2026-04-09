RSV Eintracht 1949: "Sie spielen robusten und einfachen Fußball"

Die Stimmung im Lager der Stahnsdorfer ist nach dem Dämpfer von Selbstreflexion geprägt. Das bittere Eigentor von Louis Samson und der entscheidende Foulelfmeter gegen Liam Brenn im Spiel gegen den VFC Plauen wurden intensiv aufgearbeitet. „In der Nachbesprechung waren die Jungs sehr einsichtig und wissen, was nicht gut lief gegen Plauen“, erklärt Patrick Hinze gegenüber FuPa. Besonders schmerzlich bleibt die Erkenntnis, dass man sich im Vogtland trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Till Plumpe weitestgehend selbst schlug: „Plauen hatte normal keine Torchance im Spiel, beide Tore machen wir selber. Am Ende geht es manchmal im Fußball um Kleinigkeiten, diese waren am Montag nicht bei uns.“

Mit dem VfB Empor Glauchau reist ein Team an, das sich in der Liga bereits einen Namen gemacht hat. Die Sachsen rangieren derzeit auf dem elften Tabellenplatz und gelten als physisch starke Einheit. Hinze warnt davor, den Gegner zu unterschätzen: „Glauchau ist ein gefestigter Haufen, sie spielen robusten und einfachen Fußball.“ Schon im Hinspiel, das der RSV knapp mit 2:1 durch Tore von Simon Hauck und Lennard Wurster gewann (zwischenzeitlicher Ausgleich durch Luis Werrmann), deutete Glauchau seine Gefährlichkeit an.

Kampf gegen widrige Platzbedingungen

Neben dem Gegner bereitet auch der Untergrund Sorgenfalten. Wie schon in den vorangegangenen Partien wird kein spielerischer Leckerbissen erwartet, sondern harte Arbeit. „Es ist wie in den Spielen davor: Der Rasen ist schlecht, fußballerisch gelingt wenig und die Gegner kämpfen bis zum Umfallen“, beschreibt der Trainer die Rahmenbedingungen. Um gegen Glauchau erfolgreich zu sein, müsse man die Ärmel hochkrempeln: „Dem müssen wir entgegenwirken und bereit sein. Die Jungs wissen, was zu tun ist, demnach freuen wir uns auf Sonntag und hoffen auf den nächsten Dreier.“

Bestbesetzung für die Mission Heimsieg

Ein entscheidender Faktor im Aufstiegsrennen könnte die personelle Situation sein. „Personell sind alle an Bord, verletzte und gesperrte Spieler gibt es nicht“, verkündet der Coach optimistisch.

Verteidigung der Tabellenführung

Der RSV vertraut auf seine beeindruckende Bilanz auf eigenem Terrain, um die 51 Punkte auf dem Konto weiter auszubauen. Die Marschroute ist klar: „Wir wollen natürlich wieder drei Punkte holen, wir sind die stärkste Heimmannschaft und wollen das auch gegen einen starken Aufsteiger zeigen.“ Mit dem Rückenwind der eigenen Fans soll die Scharte aus dem Plauen-Spiel ausgewetzt werden, um im Fernduell gegen den SC Freital vorne zu bleiben.