RSV Eintracht 1949 sichert sich Erfahrung für die Defensive

Über 200 Spiele auf überregionalem Niveau

Arthur Ekalle ist 1,79 Meter groß, spielt bevorzugt mit dem rechten Fuß und bringt viel Erfahrung aus verschiedenen Ligen mit. Seine Laufbahn begann in der U19-Bundesliga beim Wuppertaler SV, für den er in der Saison 2014/2015 in 20 Partien zwei Tore erzielte. Es folgten Stationen in der Regionalliga bei Goslar, beim Berliner AK, SC Verl, bei RW Koblenz, beim BFC Dynamo sowie zuletzt beim SV Eintracht Hohkeppel.

Stabilität und Einsatzfreude in der Regionalliga

Seine erfolgreichsten Jahre absolvierte Ekalle bei RW Koblenz, wo er in der Saison 2020/2021 auf 28 und 2021/2022 auf 33 Regionalliga-Einsätze kam. In dieser Zeit gelangen ihm insgesamt drei Tore. Auch beim BFC Dynamo gehörte er über zwei Spielzeiten zum Stammpersonal und bestritt 32 Pflichtspiele in der Regionalliga Nordost, gefolgt von zehn Einsätzen bei Hohkeppel in der Regionalliga West.

Jüngste Stationen und neue Motivation

Nach kürzeren Stationen bei Hohkeppel II und einem Zwischenstopp in der medial viel beachteten Baller League, wo er im Frühjahr 2025 für den FC Nitro zwei Tore in elf Spielen erzielen konnte, wird Ekalle nun für den Oberligisten spielen. Die Eintracht aus Stahnsdorf wird von seiner Erfahrung und Professionalität profitieren.

Ein Transfer mit Signalwirkung

Für den RSV Eintracht 1949 ist die Verpflichtung von Arthur Ekalle ein klares Zeichen: Der Verein will in der Oberliga nicht nur bestehen, sondern sich auch weiterentwickeln. Mit einem Neuzugang, der aus vielen hochklassigen Ligen Erfahrung mitbringt und mit seiner körperlichen Präsenz sowie Spielintelligenz überzeugen kann, ist der Kader ein gutes Stück stabiler geworden.

Start mit Rückennummer 29

In der neuen Saison wird er die Rückennummer 29 tragen – eine neue Etappe in einer abwechslungsreichen Laufbahn, die ihn nun nach Brandenburg führt. Für den RSV Eintracht ist es ein Transfer mit Perspektive und ein klares Bekenntnis zum gestärkten Defensivverbund.