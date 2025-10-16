RSV Eintracht 1949 reist mit Pokal-Energie nach Glauchau

Neues Terrain für Eintracht

Für den RSV Eintracht 1949 geht es am Sonntag in der NOFV-Oberliga Süd zum VfB Empor Glauchau – ein Gegner, dem die Stahnsdorfer bislang noch nicht begegnet sind. Trainer Patrick Hinze macht aus dieser Unbekannten kein Geheimnis: „Der Gegner ist uns bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Ein Aufsteiger, der bisher, wenn man nach den Punkten geht, einen guten Eindruck macht.“ Mit neun Zählern aus acht Spielen steht Glauchau im gesicherten Mittelfeld, hat sich als Neuling in der Liga schnell zurechtgefunden.

Respekt, aber kein Zittern

Auch wenn Hinze dem Gegner mit Respekt begegnet, sieht er sein Team in einer guten Ausgangslage. „Wir können den Gegner nicht so recht einschätzen, werden aber weiter an unseren Themen arbeiten.“ Für die Eintracht geht es darum, die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen und die Konzentration hochzuhalten. Die klare Zielsetzung: den Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigen.

Volles Personal – positive Stimmung im Team

Nach dem kräfteraubenden Pokalfight in Rathenow kann Hinze endlich wieder auf den kompletten Kader zurückgreifen. „Wir können aus dem Vollen schöpfen, daher werden wir eine schlagfertige Truppe auf die Beine stellen, die sich den Bedingungen anpassen wird.“ Diese Aussage zeigt den aktuellen Optimismus beim RSV: Die Mannschaft hat sich in den letzten Spielen stabilisiert, wirkt gefestigt und eingespielt.

Lange Fahrt, klare Mission

Mit der Auswärtsreise nach Glauchau steht eine der längsten Fahrten der Saison an. Hinze ordnet das so ein: „Ich glaube, es ist mit das weiteste, was wir haben, mit Heiligenstadt und Plauen.“ Doch anstatt in Reisestrapazen zu denken, richtet der Trainer den Blick auf die sportliche Aufgabe: „Wir haben auswärts ein bisschen Nachholbedarf, wollen aber an die Art und Weise von Bischofswerda und Rathenow anknüpfen.“

Der Pokalsieg als Energiequelle

Erst vor wenigen Tagen stand der RSV Eintracht 1949 im Achtelfinale des Landespokals Brandenburg auf dem Platz – und wie! In einem nervenaufreibenden Duell beim Oberligisten FSV Optik Rathenow setzte sich die Eintracht mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch. Dabei zeigte die Mannschaft einmal mehr ihre mentale Stärke und Nerven aus Stahl.

Die Tore im Pokalkrimi erzielten Luca Krüsemann (1:1 in der 60. Minute) sowie im Elfmeterschießen Arthur Ekallé, Matthias Steinborn, Fabian Seeger und Lukas Dirk-Andre Sommer.

Trainer Patrick Hinze lobte nach dem Spiel die Einstellung seines Teams: „Es ging darum, dass wir weiterkommen. Auf diesem Platz und den Bedingungen war es wichtig, dass wir in einem Moment besser waren. Und das waren wir.“

Selbstvertrauen ja, Selbstzufriedenheit nein

Der Erfolg in Rathenow hat das Selbstvertrauen gestärkt, aber niemand beim RSV ruht sich darauf aus. Mit 15 erzielten Treffern aus acht Spielen liegt Eintracht im oberen Ligadurchschnitt, doch der Trainer weiß, dass mehr möglich ist.

Fokus auf das Wesentliche

Der RSV Eintracht 1949 reist mit Rückenwind und breiter Brust nach Glauchau, aber ohne Überheblichkeit. Der Trainer hat die Bedeutung der Partie klar im Blick: volle Konzentration, Anpassungsfähigkeit und Konsequenz vor dem Tor. Der Gegner ist neu, der Auftrag aber klar – die Serie soll halten.

Am Sonntag entscheidet sich, ob der RSV Eintracht 1949 seinen Weg in der Oberliga weiter so konstant fortsetzt – und den nächsten Schritt Richtung Spitzengruppe macht.