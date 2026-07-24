RSV Eintracht 1949: Regionalligist verstärkt das Mittelfeld

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Der RSV Eintracht 1949 rüstet sich für die anstehende Herausforderung in der Regionalliga Nordost. Mit Dong Woo Kim wechselt ein spielstarker, 22-jähriger offensiver Mittelfeldspieler nach Stahnsdorf. Der Neuzugang bringt nach Stationen bei namhaften Vereinen und intensiven Jahren im Herrenbereich wertvolle Qualität mit, um das Team kurz vor dem mit Spannung erwarteten Saisonauftakt zu verstärken.

Ein kreativer Kopf für die Mittelfeldzentrale

Der RSV Eintracht 1949 kann einen weiteren hochinteressanten Neuzugang im Kader begrüßen. Der 22-jährige Dong Woo Kim wechselt vom FC Gießen aus der Hessenliga nach Stahnsdorf. Der offensive Mittelfeldspieler soll dem Spiel der Eintracht neue Impulse verleihen und die Mannschaft mit seiner fußballerischen Klasse verstärken.

Fundierte Nachwuchsausbildung in Hessen

Seine fußballerischen Grundlagen erlernte Kim bei prominenten Adressen im deutschen Nachwuchsfußball. In der Jugend wurde er bei Eintracht Frankfurt ausgebildet, wo er in der Saison 2019/2020 14 Spiele in der U17-Bundesliga absolvierte und ein Tor erzielte. Anschließend schloss er sich Kickers Offenbach an, wo er in der A-Junioren-Bundesliga auflief. In der Spielzeit 2020/2021 bestritt er dort ein Spiel, ehe er in der Saison 2021/2022 in neun U19-Bundesligaspielen auf dem Platz stand und einen Treffer erzielte.

Der Weg durch die Regionalliga Nord und Hessenliga

Im Jahr 2022 schaffte Dong Woo Kim den Sprung in den Herrenbereich und die Regionalliga Nord beim TSV Havelse. In der Saison 2022/2023 absolvierte er dort 17 Partien. In der darauffolgenden Spielzeit 2023/2024 folgten neun weitere Regionalligaeinsätze für Havelse, bei denen er zwei Tore vorbereitete. Von Havelse wechselte er schließlich zum Bremer SV, für den er in der Saison 2024/2025 in neun Regionalligaspielen auflief und eine Vorlage beisteuerte. Zuletzt schnürte er die Schuhe für den FC Gießen in der Hessenliga. Dort stand er bei jedem Spiel auf dem Platz und absolvierte in der Saison 2025/2026 insgesamt 34 Partien, in denen ihm vier Tore und ein Assist gelang.

Voller Fokus auf den Saisonauftakt

Der Transfer von Dong Woo Kim erfolgt unmittelbar vor dem Start in die neue Spielzeit. Am morgigen Samstag, dem 25. Juli 2026, steht für den RSV Eintracht 1949 der mit Vorfreude erwartete Saisonstart in der Regionalliga auf dem Programm. Um 14 Uhr tritt die Eintracht beim BFC Preussen an, um die ersten Punkte der neuen Saison einzufahren.