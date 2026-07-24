RSV Eintracht 1949: Regionalliga-Erfahrung für die Defensive

Mit großer Freude vermeldet der RSV Eintracht 1949 den Neuzugang für die Abwehrreihe. Der 24-jährige Joe Williams wechselt von Berlin Türkspor an die Zille. Williams genießt eine exzellente fußballerische Grundschule, da er seit der U13 bei Hertha BSC ausgebildet wurde. Im Verlauf seiner Nachwuchszeit durchlief er bei den Herthanern die U17- und U19-Bundesliga, ehe er in der U23 des Hauptstadtklubs seine ersten Erfahrungen im Männerbereich der Regionalliga sammelte.

Der Weg durch Junioren-Bundesliga und Regionalliga

In den Daten seiner bisherigen Laufbahn spiegelt sich diese stetige Entwicklung wider. In der Saison 2019/2020 stand er für Hertha BSC in der U19-Bundesliga auf dem Platz und absolvierte in derselben Spielzeit zudem ein erstes Match für Hertha BSC II in der Regionalliga Nordost. Nach drei weiteren Partien in der U19-Bundesliga in der Saison 2020/2021 folgte im Spieljahr 2021/2022 der nächste Schritt: Für Hertha BSC II bestritt er sechs Partien in der Regionalliga Nordost und erzielte dabei einen Treffer.

Erfahrungen in Oberliga, Berlin-Liga und der Icon League

Anschließend suchte Williams neue Herausforderungen. In der Saison 2023/2024 lief er in der NOFV-Oberliga Süd in 20 Spielen für den Ludwigsfelder FC auf. Parallel sammelte er auch Erfahrungen im Kleinfeld-Format und bestritt Partien in der Icon League im Jahr 2024 für B2B United sowie im Frühjahr 2025 ein Spiel für die Fokus Eagles. Im klassischen Ligabetrieb führte sein Weg in die Berlin-Liga zu Berlin Türkspor: Dort absolvierte er in der Spielzeit 2024/2025 insgesamt 32 Partien (vier Vorlagen) und stand in der zurückliegenden Saison 2025/2026 in 31 Spielen auf dem Rasen, ehe nun der Wechsel nach Stahnsdorf folgte.

Voller Fokus auf den morgigen Saisonauftakt

Der Neuzugang stößt genau zum richtigen Zeitpunkt zum Kader, da der scharfe Start in die neue Spielzeit unmittelbar bevorsteht. Am morgigen Samstag, dem 25. Juli 2026, läutet der RSV Eintracht 1949 die Saison in der Regionalliga Nordost ein. Das Auswärtsspiel beim BFC Preussen beginnt um 14 Uhr, wo die Mannschaft von Beginn an um die ersten Zähler kämpfen will.