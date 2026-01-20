RSV Eintracht 1949: "Pokalfinale und Meisterschaft sind die Ziele"

Ungeschlagen durch die Hinrunde, Platz zwei in der Tabelle und erneut im Pokal-Halbfinale: Der RSV Eintracht 1949 hat sich in der NOFV-Oberliga Süd eindrucksvoll etabliert. Trainer Patrick Hinze zieht nach einem personellen Umbruch im FuPa-Interview ein positives Zwischenfazit, spricht über verschenkte Punkte, eine gereifte Mannschaft und formuliert klare Ziele für die Rückrunde – Meisterschaft und Pokalfinale.

Patrick Hinze: Nach dem doch größeren Umbruch im Sommer und den durchwachsenen Start ist es eine sehr positive Entwicklung der Mannschaft. Es gab 3 große Events unmittelbar nacheinander - Cottbus, Krieschow, Kaiserslautern. Da wieder den Alltag normal anzunehmen und das ganze restliche Jahr weiter zu liefern, zeigt eine große Einstellung meiner Spieler. Dass man dann noch ungeschlagen raus geht aus dem Jahr und sich wieder für das Halbfinale im Pokal qualifiziert, ist das i-Tüpfelchen des ganzen Jahres.

FuPa: Wie lautet Ihr Fazit zur ersten Saisonhälfte, in der der RSV Eintracht 1949 ungeschlagen geblieben ist und aktuell auf Platz zwei in der NOFV-Oberliga Süd steht?

Patrick Hinze: Meines Erachtens ist die Mannschaft noch enger zusammen gerückt als letztes Jahr, die meisten Spieler kennen sich ein Jahr länger, die Jungs kommen gerne zum Training und machen auch außerhalb sehr viel zusammen. Ich glaube schon, dass wir mindestens 6 Punkte verschenkt haben. Zu Hause gegen Halberstadt, in Heiligenstadt und auch gegen Grimma haben wir Punkte verschenkt. Aber so ist es nun mal, das waren sicherlich auch Auslöser für die Serie danach.

FuPa: Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Gründe dafür, dass Ihr Team so konstant punktet – und gab es trotzdem Spiele, in denen Sie Ihre Mannschaft nicht auf dem gewünschten Niveau gesehen haben?

FuPa: Wie bewerten Sie die Entwicklung der Mannschaft in den Bereichen Defensive und Offensive, auch mit Blick auf das Torverhältnis von 35:15?

Patrick Hinze: Wenn man mit beiden Zahlen ganz oben der Liga steht, ist das ein gutes Zeichen und kann man sehr zufrieden sein, die Entwicklung ist demnach sehr ordentlich.

FuPa: Welche Spieler oder Mannschaftsteile haben die Hinrunde besonders geprägt – und wer hat vielleicht einen Schritt nach vorn gemacht, den man so nicht zwingend erwarten konnte?

Patrick Hinze: Die Jungs haben sich alle hervorragend entwickelt. Tom Fron hat eine überragende Hinrunde gespielt im DM, besonders deshalb, weil er nur auf links bisher auflief. Zudem hat sich auch Conor Güllmeister zum echten Stammspieler etabliert. Er ist sicher ein Grund dafür, warum die Abwehrreihe neben Saheed Mustapha und Louis Samson so stabil ist. Matthias Steinborn musste lange auf ungewohnter Position spielen (RAV), hat das aber mit seiner Routine sehr ordentlich gemacht. Ganz vorne muss man sagen, dass Till Plumpe endlich auftaut, Till hat uns sehr geholfen in der ersten Halbserie.

FuPa: Was hat Ihnen in der ersten Saisonhälfte noch gefehlt, um vielleicht sogar ganz oben zu stehen, und wo sehen Sie den größten Hebel für die Rückrunde?

Patrick Hinze: Wenn wir so weiter machen und punkten in den ersten 3 Spielen, können wir Meister werden. Große Hebel gibt es nicht.

FuPa: Wie ist der bisherige Verlauf der Vorbereitung: Was lief bereits gut, und an welchen Schwerpunkten arbeiten Sie aktuell noch besonders intensiv?

Patrick Hinze: Die Vorbereitung läuft normal, paar Angeschlagene, paar Kranke, der Rest trainiert ordentlich, gute Stimmung ist wie immer da. Bestimmte Schwerpunkte gibt es nicht, im Trainer Dasein sagt man immer Stärken stärken und Schwächen schwächen.

FuPa: Welche Ziele geben Sie für die zweite Saisonhälfte aus?

Patrick Hinze: Pokalfinale und Meisterschaft sind die Ziele von uns allen.

FuPa: Wie wollen sie in der Rückrunde die Balance halten zwischen Ergebnissicherheit und Weiterentwicklung, damit die Mannschaft nicht nur stabil bleibt, sondern sich auch spielerisch weiter steigert?

Patrick Hinze: Für die Balance sorgen die Spieler selber, ich habe eine tolle Mannschaft mit tollen Charakteren, die kommen nicht einfach auf den Platz, weil sie Langeweile haben, die Jungs wollen gewinnen. Das ist die Eigenschaft von allen Spielern. Gibt jeder Gas, entwickelt man sich automatisch weiter. Auch die Jungs, die hinten dran sind, sind ganz wichtig für mich, das sage ich denen auch, die Jungs sind viel wichtiger, als die die gerade spielen. Da macht keiner Stunk, alle halten zusammen und denken an das große Ganze.

FuPa: Sind in der Winterpause Veränderungen im Kader geplant – gibt es konkrete Zu- und Abgänge oder zumindest Positionen, auf denen Sie nachjustieren möchten?

Patrick Hinze: Wir haben Lenni Wurster verloren, der in Thailand erste Liga spielt ab sofort, dafür haben wir aber wieder Tim Göth und Arthur Ekallé zurück auf dem Platz. Wir hätten schon gerne für die Breite 2 bis 3 neue Spieler, müssen da mal schauen, was noch geht. Zum Anderen haben wir auch eine überragende A-Jugend dieses Jahr, die Jungs darin sind auch heiß, bei uns zu trainieren und vor allem zu spielen.

FuPa: Worauf wird es aus Ihrer Sicht in den direkten Duellen mit den Top-Teams besonders ankommen, damit der RSV Eintracht 1949 in der Rückrunde weiter oben dranbleibt?

Patrick Hinze: Die einfachste Regel lautet immer: 1 Tor mehr zu erzielen als der Gegner.