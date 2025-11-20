RSV Eintracht 1949: "Plauen muss, wir wollen"

Ein Gegner mit Ambitionen

Der Blick auf die Tabelle verdeutlicht die Ausgangslage: Während die Eintracht mit 26 Punkten auf Rang zwei steht, kämpft der VFC Plauen (18 Punkte) um Anschluss an die Spitzengruppe. Doch Patrick Hinze warnt davor, sich von den Zahlen täuschen zu lassen.

„Mal wieder eine anspruchsvolle Aufgabe am Samstag in Plauen. Wir denken, dass die Aufgabe sehr spannend wird, eines der schwierigsten Auswärtsspiele“, betont der Trainer. Plauen sei ein Gegner, „der klare Ambitionen hat“ und trotz wechselhafter Ergebnisse viel Qualität im Kader besitzt.

Gerade weil die Sachsen ihren eigenen Ansprüchen zuletzt hinterherlaufen, erwartet Hinze eine hochmotivierte Mannschaft: „Dadurch, dass man diese noch nicht so bestätigen konnte, wird natürlich die Gier des Gegners zu spüren sein.“

Selbstbewusst, aber nicht überheblich

Die Formkurve des RSV zeigt deutlich nach oben. Seit Saisonbeginn ist die Mannschaft ungeschlagen, in der Oberliga und im Landespokal holte sie zuletzt Sieg um Sieg. Nach dem 2:1 gegen Krieschow und dem 2:0 im Pokal in Oranienburg ist das Selbstvertrauen groß – doch Hinze bleibt realistisch.

„Wir sind absolut im Soll und gehen mit einer gesunden Anspannung, aber auch viel Lockerheit ins Spiel“, sagt der Coach. Diese Balance aus Fokus und Spielfreude war zuletzt ein Schlüssel zum Erfolg.

Der Trainer betont immer wieder, dass seine Mannschaft im Kollektiv überzeugt: Kein Akteur steht über dem Team. „Alle Spieler erfüllen ihre Aufgabe in der Spielzeit, von daher werden wir das am Samstag auch wieder gemeinsam meistern“, so Hinze.

Ein Auswärtsspiel mit besonderen Herausforderungen

Neben der sportlichen Qualität des Gegners spielt auch die Reise eine Rolle. „Auf der einen Seite eine sehr lange Fahrt, auf der anderen Seite ein Gegner, der klare Ambitionen hat“, beschreibt Hinze die doppelte Herausforderung.

Gerade solche Spiele verlangen mentale Stärke. Der Coach weiß, dass lange Busfahrten und fremde Plätze oft unterschätzt werden: „Wir müssen mit der richtigen Einstellung an die Sache gehen. Plauen muss, wir wollen.“

Diese Aussage verdeutlicht, wie der RSV die Partie angeht: ohne Druck, aber mit Entschlossenheit. Während der Gastgeber unter Zugzwang steht, will die Eintracht frei aufspielen – ein psychologischer Vorteil, den Hinze gezielt anspricht.

Personalprobleme bleiben – Teamgeist als Antwort

Auch diesmal muss der RSV auf einige Akteure verzichten. „Personell haben wir weiterhin nicht alle an Bord“, bestätigt Hinze. Trotzdem hat die Mannschaft zuletzt eindrucksvoll bewiesen, dass sie Ausfälle kompensieren kann. Immer wieder sprangen andere in die Bresche. Der Teamgeist, den Hinze aufgebaut hat, zeigt sich in dieser Phase besonders.

Die Ausgangslage: Spitzenreiter im Blick

Mit einem Auswärtssieg in Plauen könnte die Eintracht den Druck auf Tabellenführer SC Freital weiter erhöhen. Die Sachsen führen aktuell mit fünf Punkten Vorsprung. Gleichzeitig könnte Eintracht den Abstand auf Verfolger Halberstadt vergrößern.

Für den RSV wäre ein Erfolg in Plauen nicht nur ein weiterer Schritt in Richtung Spitze, sondern auch ein Signal an die Konkurrenz: Die Mannschaft von Patrick Hinze ist bereit, um den Aufstieg mitzuspielen.

Der Pokalsieg als Rückenwind

Das jüngste 2:0 im Landespokal-Viertelfinale in Oranienburg war nicht nur ein Pflichtsieg, sondern auch ein Beweis der Konstanz. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit drehte die Eintracht nach der Pause auf. Till Plumpe (50.) und Louis Samson (53.) erzielten die Treffer zum Weiterkommen.

Mit Respekt und Überzeugung nach Plauen

Der RSV Eintracht 1949 reist mit breiter Brust, aber ohne Überheblichkeit zum VFC Plauen. Patrick Hinze erwartet „eine sehr spannende und schwierige Aufgabe“, weiß aber zugleich, dass sein Team die Qualität und den Willen besitzt, auch diese zu lösen.