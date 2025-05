RSV Eintracht 1949 patzt und macht den 1. FC Magdeburg II zum Meister

Wernigerode hat im Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Ludwigsfelde keine Zweifel aufkommen lassen. Vor 165 Zuschauern brachte Niclas Treu die Gastgeber in der 28. Minute per Foulelfmeter in Führung. Zwar glich Ramon Hofmann acht Minuten später für Ludwigsfelde aus, doch in der zweiten Halbzeit erhöhte Einheit den Druck. Kevin Hildach verwandelte einen weiteren Elfmeter zur erneuten Führung (68.), bevor Danny Wagner (83.) und erneut Treu (85.) den 4:1-Endstand herstellten. ---

Mit der Heimniederlage gegen Auerbach hat der RSV Eintracht 1949 alle Chancen auf die Meisterschaft verspielt – der 1. FC Magdeburg II ist damit vorzeitig nicht mehr einzuholen. In einem umkämpften Spiel brachte Cedric Graf die Gäste in der 67. Minute in Führung. Felix Kausch gelang nur acht Minuten später der Ausgleich, doch im direkten Gegenzug traf Max Roscher zum 2:1 für Auerbach (76.). In der Schlussminute sah Tim Schüßler noch die Gelb-Rote Karte. ---

Bautzen zeigte sich beim Gastspiel in Grimma torhungrig. Dabei begann die Partie gut für die Gastgeber, die durch Vincent Markus in der 14. Minute in Führung gingen. Doch Julien Hentsch glich nur acht Minuten später aus, ehe David Rohlik mit einem Hattrick (36., 45., 58.) die Partie zu Gunsten der Gäste drehte. Trotz einer Roten Karte für Julian Gerhardi in der 66. Minute ließ Bautzen nichts mehr anbrennen und sicherte sich den deutlichen Auswärtssieg. ---

Halle bleibt im Rennen um den zweiten Tabellenplatz. In Zorbau sorgte Nils Morten Bolz mit einem Dreierpack (55., 66., 90.+3) fast im Alleingang für den Auswärtssieg. Zwar verkürzte Jasper Raul Günther in der 85. Minute auf 1:2, doch der dritte Treffer von Bolz in der Nachspielzeit machte alles klar. Zorbau bleibt mit 24 Punkten tief im Tabellenkeller, während Halle mit nun 48 Punkten auf Rang zwei klettert. ---

Matchwinner war Luis Bürger, der beide Tore für den BFV erzielte (45., 58.). Dazwischen traf Paul Grzega zum zwischenzeitlichen Ausgleich für Halberstadt (54.). Vor 174 Zuschauern entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel, in dem Bischofswerda die besseren Nerven zeigte. ---

Morgen, 14:00 Uhr SC Freital SC Freital VfB 1921 Krieschow Krieschow 14:00 PUSH

Krieschow verpasste mit dem 1:1 in Sandersdorf einen Big Point im Aufstiegskampf. In Freital muss nun ein Sieg her, um Platz drei zu sichern. Das Hinspiel endete 1:1 – damals musste Krieschow einem Rückstand hinterherlaufen. Freital kassierte zuletzt eine Heimniederlage gegen Wernigerode und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. ---

Der Spitzenreiter reist mit breiter Brust nach Sandersdorf. Die U23 des Zweitligisten dominierte zuletzt im Topduell gegen den RSV Eintracht 1949. Das Hinspiel gewann Magdeburg mit 3:0. Sandersdorf holte jüngst immerhin ein Remis gegen Krieschow – alles spricht jedoch für einen weiteren Sieg der Gäste, die mit einem Dreier als Meister und Aufsteiger in die Regionalliga feststehen würden. ---

Morgen, 14:00 Uhr BSG Wismut Gera Wismut Gera FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt 14:00 live PUSH