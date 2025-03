RSV Eintracht 1949: „Müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind“

„Das Spiel gegen diesen Gegner gibt es nun für uns zum dritten Mal“, sagt Hinze vor der Partie. Er schiebt nach: „Die Brisanz war sicher noch nie so gegeben. Wir haben Energie bereits als Landesligist, als Brandenburgligist und nun auch als Oberligist empfangen. Jedes Mal haben wir eine ordentliche Partie gespielt und es dem Gegner nicht einfach gemacht. Das wollen wir diesmal wieder schaffen.“

RSV mit breitem Kader und großem Selbstvertrauen

Die Vorzeichen stehen gut für den RSV Eintracht 1949. Nach dem knappen 2:3 gegen Germania Halberstadt in der Liga geht die Mannschaft nun mit viel Motivation in das Pokalduell. „Wir haben alle Mann an Bord und erwarten eine tolle Kulisse. Wir wollen unseren Zuschauern ein schönes Erlebnis bereiten“, betont Hinze.

Die Mannschaft hat in dieser Saison mehrfach bewiesen, dass sie große Spiele annehmen kann. In der Liga führt der RSV Eintracht 1949 die Tabelle an und hat bereits einige Top-Teams geschlagen. Im Pokal setzte sich das Team im Viertelfinale mit 2:1 bei der SG Einheit Zepernick durch – ein hart erkämpfter, aber verdienter Sieg.

Trainer lobt die Organisation rund um das Pokalspiel

Für den RSV Eintracht 1949 ist das Halbfinale nicht nur sportlich ein Höhepunkt, sondern auch eine organisatorische Herausforderung. Das gesamte Umfeld arbeitet intensiv daran, den Rahmen für ein besonderes Fußballfest zu schaffen. „Im Voraus heißt es, dem Verein Danke zu sagen – Danke an all die Organisatoren, an die Helfer, die für alles gesorgt haben und sorgen werden“, so Hinze. „Alles ist vom Feinsten vorbereitet.“

Pokal-Geschichte spricht für enge Duelle

Die Historie zeigt, dass sich der RSV in Pokalspielen gegen große Gegner stets teuer verkauft hat. Auch gegen höherklassige Mannschaften gelangen bereits beachtliche Auftritte. In den vergangenen Jahren hat der RSV bewiesen, dass er mit Disziplin, Leidenschaft und mannschaftlicher Geschlossenheit gegen starke Teams bestehen kann.

„Wir wollen frech sein und unsere Qualität zeigen“

Hinze sieht sein Team nicht chancenlos: „Wir müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind. Wir versuchen, dagegenzuhalten, frech zu sein und allen zu zeigen, dass wir auch Qualitäten haben.“ Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und der Unterstützung der Fans will der RSV Eintracht 1949 ins Finale einziehen. Die Aufgabe ist groß, doch die Motivation ist es ebenso. Patrick Hinze sagt: "Energie spielt ein Monsterjahr, ich persönlich wünsche Ihnen den Aufstieg."

Der Weg ins Halbfinale: Hart erkämpfte Siege

Der RSV hat sich in dieser Pokalsaison Schritt für Schritt nach vorne gearbeitet. Im Viertelfinale setzte sich das Team mit 2:1 bei der SG Einheit Zepernick durch. Die Tore von Tim Göth und Luca Krüsemann sorgten für den Einzug ins Halbfinale. Auch in der Liga zeigt sich die Mannschaft stabil und durchsetzungsstark. Trotz der knappen Niederlage in Halberstadt bleibt der RSV der Spitzenreiter in der Oberliga und geht mit breiter Brust ins Pokalspiel.

Volle Konzentration auf das Halbfinale

Jetzt gilt die volle Aufmerksamkeit dem großen Pokalspiel. Der RSV will mit Kampfgeist, Disziplin und dem Heimvorteil alles in die Waagschale werfen. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt Hinze. „Aber wir sind bereit und wollen zeigen, was wir können.“ Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr – der RSV freut sich auf eine große Kulisse und ein echtes Pokal-Highlight.