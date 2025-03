RSV Eintracht 1949: "Mit dem 3:0 war Ludwigsfelde noch gut bedient"

Eintracht dominant, aber ohne Durchschlagskraft vor der Pause

Von Beginn an war der RSV das spielbestimmende Team. Ludwigsfelde stand tief und versuchte, die Räume eng zu machen. Trotz klarer Feldüberlegenheit tat sich die Eintracht schwer, gefährliche Abschlüsse zu kreieren. „Wir hatten da schon gute Durchbrüche, haben es dann aber mit dem letzten Ball nie gut gemacht“, erklärt Hinze. Die beste Gelegenheit hatte Matthias Steinborn, der nur die Latte traf. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Steinborn eröffnet den Torreigen

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der RSV geduldig und wartete auf seine Chancen. In der 49. Minute war es schließlich Matthias Steinborn, der den Bann brach und den Führungstreffer erzielte. Damit war der Widerstand des Ludwigsfelder FC gebrochen. „In der Halbzeit haben wir dann gesagt, dass wir bleiben geduldig bleiben und unsere Momente schon bekommen“, sagt Hinze zur Marschroute für die zweiten 45 Minuten.

Bilbija und Aydin sorgen für die Entscheidung

Nach der Führung spielte die Eintracht weiter konzentriert nach vorne und belohnte sich für ihre Geduld. In der 68. Minute erhöhte Aleksandar Bilbija auf 2:0 und stellte damit die Weichen endgültig auf Sieg. Den Schlusspunkt setzte Emre Aydin in der 79. Minute mit dem dritten Treffer des Tages.

RSV steht weiter stabil in der Defensive

Während die Offensive nach der Pause ins Rollen kam, zeigte sich auch die Defensive der Eintracht von ihrer besten Seite. Ludwigsfelde fand offensiv kaum statt und konnte sich keine klare Torchance erarbeiten. "Mit dem 3:0 war Ludwigsfelde noch gut bedient", so Hinze.

Eintracht verteidigt Tabellenführung – Nächstes Spiel in Halberstadt

Mit dem verdienten Heimsieg bleibt der RSV Eintracht 1949 mit 41 Punkten an der Tabellenspitze der NOFV-Oberliga Süd. Das nächste Spiel steht am 15. März beim VfB Germania Halberstadt an.