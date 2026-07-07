RSV Eintracht 1949: Mit bewährten Kräften in die Regionalliga

– Foto: Olaf Kapell

Der RSV Eintracht 1949 geht als Meister der NOFV-Oberliga Süd und stolzer Aufsteiger voller Tatendrang in die neue Saison 2026/2027 der Regionalliga Nordost. Unter dem neuen Trainer Thomas Franke baut der Verein auf die Loyalität und Qualität wichtiger Stützen des Aufstiegskaders. Sowohl der erfahrene Flügelflitzer Tim Göth als auch das Abwehrtalent Conor Güllmeister halten dem RSV die Treue. Gleichzeitig steht der Verein vor einer gewaltigen personellen Umgestaltung des Kaders.

Mit Tim Göth bleibt eine der tragenden Säulen des jüngsten Erfolgs fest an Bord des RSV. Der 27-jährige Flügelflitzer bringt die beeindruckende Erfahrung von fast 200 Einsätzen in der Regionalliga Nordost und der Oberliga in die Mannschaft ein. Seine ersten Schritte im Männerbereich unternahm Göth bei Blau-Weiß 90 Berlin, bevor er sich ab dem Jahr 2019 beim FSV 63 Luckenwalde zu einem echten Leistungsträger entwickelte. In den vergangenen beiden Jahren beim RSV Eintracht 1949 überzeugte er durch seine fußballerische Vielseitigkeit sowie seine enorme Torgefährlichkeit, womit er eine wichtige Stütze bildete und maßgeblich am Aufstieg mitbeteiligt war.

Ein hochtalentiertes Eigengewächs für die Defensive

Ebenso erfreulich für die Zukunft des Vereins ist der Verbleib von Conor Güllmeister in der Innenverteidigung für das kommende Jahr. Der 20-Jährige besitzt eine tiefe, emotionale Verbundenheit zum Verein, zu dem er bereits in der C-Jugend aus Teltow wechselte. Nach einem einjährigen Gastspiel im Nachwuchsleistungszentrum in Cottbus folgten drei Jahre beim 1. FC Magdeburg, wo er in der U17 und U19 in der höchsten deutschen Juniorenklasse wertvolle Spielpraxis sammelte. In der vergangenen Saison kehrte er zum RSV zurück, absolvierte 28 Einsätze und etablierte sich prompt als fester Bestandteil des erfolgreichen Oberligakaders.

Ein massiver Umbruch im Kader von Thomas Franke

Trotz dieser wichtigen Zusagen steht Trainer Thomas Franke vor der anspruchsvollen Aufgabe, ein stark verändertes Team für die Regionalliga zu formen. Als einziger Zugang steht bislang Ernes Smailovic fest, der vom FC Hertha 03 Zehlendorf zum RSV stößt. Auf der anderen Seite verzeichnet der Verein eine erhebliche Anzahl an Abgängen, wovon ein Großteil ebenfalls zum FC Hertha 03 Zehlendorf wechselt. Zu diesen Abgängen gehören Saheed Mustapha, Louis Samson, Matthias Steinborn, Luca Krüsemann, Till Plumpe, Liam Brenn, Leon Hellwig, Dominik Kruska und Muratcan Mert Yatkiner. Marvin Gladrow schließt sich dem Werderaner FC Viktoria 1920 an, während Fabian Seeger zum SC Staaken wechselt.