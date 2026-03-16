RSV Eintracht 1949 mit 10:0-Offensivfeuerwerk, BSG Stahl gewinnt Derby

In der Brandenburgliga der A-Junioren war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
In Luckenwalde sahen die Zuschauer eine Partie, die nach dem Seitenwechsel eine deutliche Wendung nahm. Zunächst erwischten die Gäste den besseren Start und gingen durch Niklas Wolfgang Pahl (24.) in Führung. Luckenwalde kam jedoch mit viel Schwung aus der Kabine und glich durch Johann Schmiedeke (50.) aus. In der Schlussphase bewiesen die Hausherren den längeren Atem: Colin Hoenicke (78.) drehte das Spiel, bevor Marlon Granda (90.) in der letzten Minute den Heimsieg endgültig unter Dach und Fach brachte.
Im Stadtderby vor 380 Zuschauern behielt die BSG Stahl Brandenburg die Oberhand, musste aber bis tief in die zweite Halbzeit warten, um den Abwehrriegel des BSC Süd zu knacken. Den Bann brach schließlich Ben Dayan Bleiß (74.). Mit der Führung im Rücken agierte Stahl befreiter und erhöhte durch Marwan Maadanli (85.). Den Schlusspunkt unter den Derbysieg setzte erneut Ben Dayan Bleiß (90.), der mit seinem zweiten Treffer in der Schlussminute für das 2:0 sorgte.
Der RSV Eintracht brannte ein wahres Offensivfeuerwerk ab und ließ dem FSV Bernau über die gesamte Spielzeit keine Chance. Bereits in der Anfangsphase stellten Dmytro Chornenkyi (5.), Julius Graber (6.) und Luca Mahler (18.) die Weichen auf Sieg. Vor allem Julius Graber (43., 64., 71.) drückte der Partie mit insgesamt vier Treffern seinen Stempel auf. Zudem trugen sich Doriano Luca Paolucci (58.), Christian Gotzmann (75.) und Clemens Eduard Hahn (78., 90.) in die Torschützenliste ein und machten das zweistellige Ergebnis perfekt.
In Ahrensfelde entwickelte sich eine extrem spannende und taktisch geprägte Begegnung. Beide Defensivreihen standen über fast die gesamte Spielzeit sicher und ließen kaum nennenswerte Großchancen zu. Als sich die Zuschauer bereits auf ein torloses Unentschieden eingestellt hatten, schlug die Stunde von Alan Knop (88.). Mit seinem späten Treffer kurz vor dem Abpfiff sicherte er Ahrensfelde drei wichtige Punkte in einem Spiel, das lange Zeit auf Messers Schneide stand.
Der FC Neuenhagen startete furios in Fürstenwalde und erarbeitete sich durch Collin Maximilian Mähler (28.) sowie einen Doppelpack von Moritz Hoppe (39., 65.) eine komfortable Drei-Tore-Führung. Union Fürstenwalde bewies jedoch eine enorme Moral und startete in der Schlussphase eine furiose Aufholjagd. Ragnar-Bo Grasnick (83.) und Anwar Mohamad (86.) brachten die Hausherren innerhalb weniger Minuten wieder heran. Am Ende rettete Neuenhagen den knappen Vorsprung jedoch mit viel Einsatz über die Zeit.
Wacker Ströbitz erwischte einen Traumstart durch Mustafa Dreiee (1.), doch Oranienburg hielt dagegen und glich durch Efe Sahin (45.) unmittelbar vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang übernahmen die Gäste jedoch komplett das Kommando. Niklas Pepe Scheibe (59.) und Marius Noack (66.) brachten Ströbitz wieder in Front, bevor Oleksii Karbovskyi (67., 70.) mit einem schnellen Doppelschlag für die endgültige Entscheidung sorgte.
Vor 20 Zuschauern zeigte die SG Bornim eine sehr dominante Vorstellung. Bereits zur Halbzeit war die Partie durch Treffer von Albrecht Boddin (4.), Justin Mohr (33.), Fabio Kühn (37.) und Multazem Munajjed (45.) so gut wie entschieden. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Multazem Munajjed (58.) sowie Moritz Stöckl (66.) auf 0:6. Den Gastgebern gelang durch Lukas Mike Dietrich (68.) lediglich noch der Ehrentreffer.
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