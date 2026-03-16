RSV Eintracht 1949 mit 10:0-Offensivfeuerwerk, BSG Stahl gewinnt Derby

FSV 63 Luckenwalde – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 3:1 In Luckenwalde sahen die Zuschauer eine Partie, die nach dem Seitenwechsel eine deutliche Wendung nahm. Zunächst erwischten die Gäste den besseren Start und gingen durch Niklas Wolfgang Pahl (24.) in Führung. Luckenwalde kam jedoch mit viel Schwung aus der Kabine und glich durch Johann Schmiedeke (50.) aus. In der Schlussphase bewiesen die Hausherren den längeren Atem: Colin Hoenicke (78.) drehte das Spiel, bevor Marlon Granda (90.) in der letzten Minute den Heimsieg endgültig unter Dach und Fach brachte. BSG Stahl Brandenburg – Brandenburger SC Süd 05 3:0 Im Stadtderby vor 380 Zuschauern behielt die BSG Stahl Brandenburg die Oberhand, musste aber bis tief in die zweite Halbzeit warten, um den Abwehrriegel des BSC Süd zu knacken. Den Bann brach schließlich Ben Dayan Bleiß (74.). Mit der Führung im Rücken agierte Stahl befreiter und erhöhte durch Marwan Maadanli (85.). Den Schlusspunkt unter den Derbysieg setzte erneut Ben Dayan Bleiß (90.), der mit seinem zweiten Treffer in der Schlussminute für das 2:0 sorgte.

RSV Eintracht 1949 – FSV Bernau 10:0 Der RSV Eintracht brannte ein wahres Offensivfeuerwerk ab und ließ dem FSV Bernau über die gesamte Spielzeit keine Chance. Bereits in der Anfangsphase stellten Dmytro Chornenkyi (5.), Julius Graber (6.) und Luca Mahler (18.) die Weichen auf Sieg. Vor allem Julius Graber (43., 64., 71.) drückte der Partie mit insgesamt vier Treffern seinen Stempel auf. Zudem trugen sich Doriano Luca Paolucci (58.), Christian Gotzmann (75.) und Clemens Eduard Hahn (78., 90.) in die Torschützenliste ein und machten das zweistellige Ergebnis perfekt. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – SV Falkensee-Finkenkrug 1:0 In Ahrensfelde entwickelte sich eine extrem spannende und taktisch geprägte Begegnung. Beide Defensivreihen standen über fast die gesamte Spielzeit sicher und ließen kaum nennenswerte Großchancen zu. Als sich die Zuschauer bereits auf ein torloses Unentschieden eingestellt hatten, schlug die Stunde von Alan Knop (88.). Mit seinem späten Treffer kurz vor dem Abpfiff sicherte er Ahrensfelde drei wichtige Punkte in einem Spiel, das lange Zeit auf Messers Schneide stand.