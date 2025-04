RSV Eintracht 1949: "Magdeburg hat grundsätzlich verdient gewonnen"

Starker Beginn der Gastgeber

Vor 374 Zuschauern bestimmten die Gastgeber die Anfangsphase klar. „Die ersten 20 Minuten, 25 Minuten ist Magdeburg sehr hohes Tempo gegangen“, analysierte Hinze. „Wir haben versucht, dagegenzuhalten, haben es auch ganz gut gemacht, haben da wenig zugelassen, aber Magdeburg war klar spielbestimmt.“

Umstrittener Strafstoß bringt Magdeburg in Führung

In dieser frühen Drangphase gelang den Gastgebern die Führung: Nach einem Foulelfmeter traf Jason Ceka in der 13. Minute zum 1:0. Patrick Hinze bewertete die Szene differenziert: „Wir kriegen dann in der Phase noch einen Elfmeter. Den muss man nicht unbedingt geben. Kann man aber geben, glaube ich.“ Bis zur Pause blieb es bei der knappen Führung für die Gastgeber, auch weil der RSV defensiv diszipliniert agierte. Offensiv hingegen blieb die Eintracht in der ersten Hälfte weitgehend harmlos. „Nach vorne war relativ wenig von uns in der ersten Halbzeit. Eine Kopfballchance von Till Plumpe nach Freistoß“, resümierte Hinze.

Belebte zweite Halbzeit auf Augenhöhe

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offeneres Spiel, in dem die Gäste auf Augenhöhe agierten. Patrick Hinze lobte die Steigerung seiner Mannschaft: „Zweite Halbzeit war dann in meinen Augen ein Spiel auf Augenhöhe, für die Zuschauer attraktiv, weil es immer hin und her ging.“ Magdeburg blieb gefährlich, lief zweimal alleine auf das Tor von Daniel Hemicker zu, doch die RSV-Abwehr hielt stand. Gleichzeitig erspielte sich die Eintracht selbst gute Möglichkeiten. Die größte vergab Dominik Kruska, der nach einer Hereingabe frei zum Abschluss kam: „Der Torwart hält sehr gut“, schilderte Hinze.

Bittere Vorentscheidung kurz vor Schluss

In der Schlussphase entschied Magdeburg die Partie durch zwei weitere Treffer. Albert Frank Millgramm erhöhte in der 84. Minute auf 2:0 – ein Treffer, bei dem der RSV vergeblich auf Abseits reklamierte. „Kann man Abseits pfeifen, weil der Ball von dem Magdeburger Spieler kommt und da gehen Louis Samson und der Stürmer von denen zum Ball“, monierte Hinze. „Der wird leicht berührt, aber der Gegenspieler steht dahinter immer noch im Abseits. Das ist keine klare Abwehraktion in meinen Augen.“ Nur fünf Minuten später war es erneut Millgramm, der auf 3:0 stellte. Hinze kommentierte nüchtern: „Dann war das dritte Tor egal, weil wir aufgemacht haben.“

Anschluss durch Elfmeter in der Nachspielzeit

Immerhin gelang dem RSV noch der Ehrentreffer: In der Nachspielzeit verwandelte Matthias Steinborn einen Foulelfmeter zum 1:3-Endstand.

Schiedsrichterleistung als Nebensache

Obwohl einige Entscheidungen für Unmut sorgten, wollte Hinze die Schiedsrichterleistung nicht als Ausrede gelten lassen. Der Trainer anerkannte die Leistung des Gegners und gratulierte fair: „Magdeburg hat dann grundsätzlich verdient gewonnen, obwohl ich sehr zufrieden bin mit der Art und Weise meiner Mannschaft.“

Starke Moral trotz Rückschlag

Trotz der Niederlage war Patrick Hinze stolz auf die Leistung seines Teams. „Meine Mannschaft hat gearbeitet, geackert, alles versucht und wie gesagt in der zweiten Halbzeit noch eine gute Phase gehabt, wo wir uns mit guten Passagen und Lösungen befreien konnten und dort auch Magdeburg vor Probleme stellen konnten.“ Die Mannschaft habe gezeigt, dass sie auch gegen den mit Abstand besten Gegner der Liga mithalten kann.

Tabellarische Situation bleibt stabil

Nach der Niederlage bleibt der RSV Eintracht 1949 auf dem zweiten Tabellenplatz, jetzt mit 47 Punkten aus 25 Spielen. Der Rückstand auf den souveränen Tabellenführer aus Magdeburg beträgt nun 13 Punkte. Dennoch liegt der RSV weiter vor den Verfolgern VfB 1921 Krieschow und VfL Halle 1896,.

Blick nach vorn: Heimspiel gegen Auerbach

Bereits am kommenden Samstag geht es für die Eintracht weiter. Dann empfängt das Team von Patrick Hinze um 14 Uhr den VfB Auerbach 1906. Ziel wird es sein, mit einer konzentrierten Leistung die Niederlage von Magdeburg schnell vergessen zu machen und die starke Ausgangsposition in der Tabelle zu verteidigen.