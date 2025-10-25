RSV Eintracht 1949: "Klarer Fall für mich"

Ein Blitzstart mit Tempo und Chancen

Der RSV Eintracht 1949 startete furios in die Partie. Schon in den ersten Minuten drängte die Mannschaft von Coach Patrick Hinze auf die Führung. „Wir kamen sehr gut ins Spiel, hatten gleich zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, unter anderem den Elfmeter, den wir verschossen haben durch Matthias Steinborn“, erklärte der Trainer nach der Partie.

Das frühe Pressing der Gastgeber zeigte Wirkung. In der 10. Minute fiel schließlich das 1:0 durch Till Plumpe, der nach schöner Vorarbeit zur verdienten Führung einschob. Kurz darauf hätte die Eintracht bereits erhöhen können, doch ein weiterer Treffer wurde vom Schiedsrichter zurückgepfiffen.

Unglücklicher Ausgleich nach Fehlentscheidung

„Wir machen dann auch ein 2:0. Allerdings wird es zurückgepfiffen, was falsch war“, kommentierte Hinze. Der vermeintliche zweite Treffer blieb aus – stattdessen kam Wernigerode zurück. In der 27. Minute traf Gino Dörnte zum Ausgleich. „Wir kriegen dann ein ungünstiges Gegentor“, sagte Hinze kritisch. Das Gegentor passte nicht zum Spielverlauf, denn die Eintracht dominierte die Begegnung klar.

Rote Karte und Führung zur Pause

Das Spiel wurde zunehmend hitziger. In der 32. Minute schwächte sich Wernigerode: Maximilian Farwig sah nach einem harten Einsteigen die Rote Karte. Eintracht nutzte die Überzahl noch vor der Pause aus. Nach einem Foul im Strafraum entschied Schiedsrichter Oliver Seib auf Elfmeter.

Dieses Mal übernahm Lukas Dirk-Andre Sommer die Verantwortung – und verwandelte sicher zum 2:1 (42.). „Klarer Fall für mich, auch für den Schiedsrichter im Nachhinein“, so Hinze über die Szene. Mit der verdienten Führung ging es in die Pause.

Nach der Halbzeit mit Kontrolle und Ruhe

Nach dem Seitenwechsel blieb der RSV Eintracht 1949 die tonangebende Mannschaft. Hinze brachte frische Kräfte, um das Tempo hochzuhalten. In der 60. Minute folgte die Vorentscheidung: Endi Jupolli traf zum 3:1 und sorgte für Erleichterung auf der Stahnsdorfer Bank.

„Wir machen dann in der zweiten Halbzeit das 3:1. Wernigerode hat weiter gekämpft und versucht, gemacht, getan, aber wir hatten da alles im Griff und haben keine große Chance zugelassen“, sagte Hinze zufrieden.

Eintracht lässt Chancen liegen, bleibt aber souverän

In der Schlussphase ließ die Eintracht einige gute Möglichkeiten liegen, um das Ergebnis höher zu gestalten. „Wir waren ein bisschen zu schludrig, im Spiel mit Ball hätten wir durchaus die eine oder andere Möglichkeit mehr erspielen können, das haben wir leider verpasst“, so Hinze.

Trotzdem war der Trainer mit der Leistung zufrieden: „Schade, dass es nicht nur das eine oder andere Tor mehr geworden ist, aber wichtig war, in dem schweren Spiel den Sieg einzufahren und weiter Punkte zu sammeln.“

Verdienter Sieg trotz schwieriger Phase

Mit dem 3:1 gegen Wernigerode feierte Eintracht den fünften Saisonsieg und blieb auch im zehnten Spiel ungeschlagen. Die Mannschaft zeigte einmal mehr, dass sie auch in schwierigen Phasen Ruhe bewahrt und ihre Chancen nutzt. „Die Jungs haben das konzentriert runtergespielt und sich belohnt.“

Blick auf die Tabelle und das nächste Spiel

Mit 20 Punkten nach zehn Spielen steht der RSV Eintracht 1949 punktgleich mit Germania Halberstadt auf Rang zwei. Nur der SC Freital liegt mit 25 Punkten noch vor den Brandenburgern.

Am kommenden Samstag wartet das nächste Auswärtsspiel – bei der SG Union Sandersdorf. Nach dem Erfolg gegen Wernigerode reist Eintracht mit breiter Brust an, wohlwissend, dass die Gegner zunehmend versuchen werden, den Lauf der Mannschaft zu stoppen.