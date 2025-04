RSV Eintracht 1949: "Katastrophenfehler in der Nachspielzeit"

Zähe erste Halbzeit auf schwierigem Geläuf

Beide Mannschaften hatten mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen. "Der Platz war hart und uneben. Die Bedingungen waren sehr schwer“, erklärte RSV-Trainer Patrick Hinze nach der Partie. „Aber es war ja für beide gleich.“ Folgerichtig entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel mit vielen langen Bällen. Auf beiden Seiten herrschte die Angst, durch einen Fehler in Rückstand zu geraten. Torchancen blieben zunächst Mangelware.

RSV mit den besseren Chancen – aber ohne Ertrag

Mit zunehmender Spieldauer kam der RSV besser ins Spiel und erarbeitete sich insgesamt vier gute Gelegenheiten „Die Momente, die wir hatten, haben wir nicht genutzt“, konstatierte Hinze. Halle blieb offensiv weitgehend blass und agierte ebenfalls vornehmlich mit langen Bällen, die die RSV-Defensive meist sicher verteidigen konnte.

Spätes Geschenk entscheidet die Partie

Die Entscheidung fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit. Nach einem unnötigen Rückpass kam es zum folgenschweren Ballverlust. „Wir machen dann einen großen Fehler, indem wir den Ball nicht nach vorne schießen, sondern an der Mittellinie zum Torwart spielen“, ärgerte sich Hinze. „Das war ein Katastrophenfehler, um so eine Aktion zu bringen.“ Dario Borval nutzte die Konfusion in der RSV-Hintermannschaft eiskalt aus und erzielte das entscheidende 1:0 für Halle.

Enttäuschung trotz guter Leistung

„Bitter, dass man am Ende verliert“, lautete das Fazit von Patrick Hinze. „Die besseren Chancen hatten wir, aber wenn man dann zu doof ist, dann kann man so ein Spiel leider nicht gewinnen.“ Mit nun 44 Punkten bleibt der RSV Eintracht 1949 auf Rang zwei der Tabelle, der Rückstand zum Tabellenführer 1. FC Magdeburg II wuchs aber auf vier Punkte an.

Nächstes Spiel gegen Budissa Bautzen

Am kommenden Samstag (14 Uhr) empfängt der RSV Eintracht 1949 den FSV Budissa Bautzen. Gegen den Tabellenzehnten soll die passende Antwort auf die unglückliche Niederlage in Halle folgen.