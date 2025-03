RSV Eintracht 1949 II dreht auf, 1. FC Guben II überzeugt beim 5:0

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

SV Dallgow 47 – Fortuna Babelsberg II 1:1 Ein umkämpftes Unentschieden zwischen Dallgow und Fortuna Babelsberg. Die Gäste gingen früh durch Niclas Donatz (9.) in Führung. Dallgow steckte nicht auf und kam kurz nach der Pause durch Luis Schalow (48.) zum verdienten Ausgleich. Beide Teams hatten in der Folge Chancen auf den Siegtreffer, doch es blieb beim Remis.

Werderaner FC Viktoria 1920 II – ESV Lokomotive Potsdam 4:2 Die Gäste aus Potsdam erwischten den besseren Start und gingen durch Junior Kalubi Kalonji (5.) früh in Führung. Doch Werderaner FC Viktoria 1920 II zeigte sich wenig beeindruckt und drehte das Spiel: Julian Brandt glich per Foulelfmeter (14.) aus, Marvin Junkel (35.) brachte die Gastgeber in Führung, und nur zwei Minuten später erhöhte Quintus Jannsen (37.) auf 3:1. Moritz Kahl (52.) brachte Potsdam noch einmal heran, doch in der Nachspielzeit machte Lukas Krukow (90.) den Deckel drauf.

SV Kloster Lehnin – Potsdamer Kickers 94 4:0 Ein souveräner Sieg für Kloster Lehnin gegen die noch sieglosen Potsdamer Kickers. Melvyn Lietzmann (16.) brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung. Danach erhöhte Bastian König (32.) auf 2:0. In der Schlussphase machten Max Stirkat (75.) und Sebastian Galle (81.) mit ihren Treffern den klaren Heimerfolg perfekt.

Caputher SV 1881 – RSV Eintracht 1949 II 1:6

Eine Machtdemonstration der Gäste aus Eintracht 1949. Till Plumpe (10.) eröffnete den Torreigen, bevor Gianluca Regazzoni Fleitas (25.) auf 0:2 stellte. Kurz vor der Pause war erneut Plumpe (40., 45.) doppelt zur Stelle. Nach dem Seitenwechsel ging das Toreschießen weiter: Corvin Michalak (47.) und erneut Plumpe (72.) erhöhten auf 0:6. Caputh gelang durch Leander Leibnitz (88.) immerhin der Ehrentreffer.

SG Eintracht Friesack – BSG Stahl Brandenburg II 0:3

Die Gäste aus Brandenburg entschieden die Partie spät. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Justin Inter (66.) das 0:1. Danach erhöhten Paul Kämmerer (80.) und Ricardo-Isa Klassen (90.+4) zum klaren Auswärtssieg.

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SG Geltow 4:2

Ein torreiches Duell mit dem besseren Ende für die Hausherren. Elian Mario Nobis (45.+1) brachte Ketzin kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Leon Hipp (58.) das 2:0 nach. Doch Geltow schlug schnell zurück: Pascal Kania (61.) verkürzte auf 2:1. Die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt und antworteten mit zwei weiteren Treffern durch Marc Jankowiak (65.) und Lucas Mier (86.). Yunes Hoppe (90.+3) betrieb mit dem 4:2 noch Ergebniskosmetik.

FC Borussia Brandenburg – SV Ziesar 31 1:1

Die Tabellenführer von Borussia Brandenburg taten sich gegen einen gut organisierten Gegner schwer. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Florian Janka (49.) die Gäste per Foulelfmeter in Führung. Doch Brandenburg antwortete nur fünf Minuten später mit dem Ausgleich durch Julian Schwandt (54.). In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Siegtreffer, doch die Defensiven hielten stand.

SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren – SG Blau-Weiß Pessin 2:1

Ein hart erkämpfter Heimsieg für die SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren. Jonny Grawe (27.) erzielte die Führung für die Hausherren. Nach der Pause erhöhte Florian Putz (75.) auf 2:0. Doch Pessin kämpfte sich zurück und verkürzte durch einen verwandelten Foulelfmeter von Chris Oellermann (84.). Trotz einer Schlussoffensive der Gäste blieb es beim 2:1-Heimsieg.

Kreisoberliga Niederlausitz

1. FC Guben II – SpG Dissenchen/Haasow 5:0

Ein überzeugender Heimsieg für Guben II, das von Beginn an die Partie dominierte. Alexander Mauch brachte die Gastgeber in der 31. Minute mit 1:0 in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Florian Jünger (38.) auf 2:0. Direkt nach der Pause sorgte Noah Pascal Schulze (47.) für das schnelle 3:0. In der Schlussphase machten Sascha Ehrlichmann (77.) und Florian Lieske (82.) mit ihren Treffern den klaren Erfolg perfekt.

SpG TSV Cottbus/Groß Gaglow II – SV Wacker 09 Ströbitz II 0:2

Die Gäste aus Ströbitz feierten einen wichtigen Auswärtssieg. Gustave Djene Nseke war der Mann des Spiels und erzielte beide Treffer. Zunächst brachte er sein Team in der 20. Minute mit 0:1 in Führung. In der Schlussminute (90.) legte er mit seinem zweiten Treffer nach und sicherte den verdienten Sieg für Wacker 09 Ströbitz II.

SV Eiche Branitz – SV Borussia 09 Welzow 1:1

Ein umkämpftes Duell, das mit einem gerechten Unentschieden endete. Borussia 09 Welzow ging durch Toni Zieger (20.) früh in Führung. Branitz steigerte sich in der zweiten Hälfte und kam schließlich durch Sebastian Lindow (78.) zum verdienten Ausgleichstreffer.

SG Sielow – SpG Kausche/Drebkau 0:0

Ein torloses Remis gab es zwischen Sielow und Kausche/Drebkau. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld.

SpG Kahrener SV – SpG Briesen/Dissen 1:1

Die Gäste aus Briesen/Dissen erwischten den besseren Start und gingen früh durch Christian Rinza (17.) in Führung. In der zweiten Halbzeit wurde Kahrener SV immer stärker und belohnte sich schließlich in der 76. Minute durch Nico Andreas Adomeit mit dem Ausgleich.

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – FSV Viktoria 1897 Cottbus 1:3

Die Gäste aus Cottbus nahmen die drei Punkte mit. Robert Kiesow (37.) und Niklas Kiesow (39.) stellten mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause die Weichen auf Sieg. Patrick Matthieu (68.) erhöhte nach einer Stunde auf 0:3. Erst in der 77. Minute gelang Stephan Klengel per Foulelfmeter der Ehrentreffer für die Hausherren.

SV Fichte Kunersdorf – VfB Cottbus 97 2:2

Ein unterhaltsames Spiel mit einem frühen Doppelschlag für Kunersdorf. Leon Schlott (9.) traf per Foulelfmeter, bevor er nur zwei Minuten später (11.) auf 2:0 erhöhte. Doch VfB Cottbus schlug sofort zurück: Pit Hopke (12.) verkürzte umgehend auf 2:1. Noch vor der Pause glich Oliver Weber (40.) per Foulelfmeter aus. In der Schlussphase wurde es hektisch, als Pit Hopke (86.) mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

SG Blau-Weiß Schorbus – FSV Spremberg 1895 5:2

Ein torreiches Duell, das Schorbus dank eines überragenden Jasem Abod für sich entschied. Abod eröffnete bereits in der 1. Minute den Torreigen. Marcel Kuba (18.) erhöhte auf 2:0, bevor Abod (34.) mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 stellte. Die Gäste kämpften sich mit Mohammad Alallwan (36.) auf 3:1 heran, doch Abod (39.) antwortete mit seinem dritten Treffer des Tages. Nach der Pause verkürzte Ansgar Urban (48.) für Spremberg noch einmal, doch Jasem Abod setzte mit seinem vierten Treffer (64.) den Schlusspunkt. In der 68. Minute scheiterte Philipp Budach (Schorbus) zudem mit einem Foulelfmeter an Gästekeeper Marco Schneider.

