RSV Eintracht 1949: "Ich bin sehr enttäuscht"

Das Brandenburg-Derby begann für den Favoriten aus Stahnsdorf unter schwierigen Vorzeichen. Von Beginn an übernahm der VfB 1921 Krieschow das Kommando auf dem Platz und setzte die Mannschaft von Trainer Patrick Hinze unter Druck. „Krieschow war von Beginn an die bessere Mannschaft, sie haben den Ball gut laufen lassen, ohne wirkliche Torchancen zu erspielen“, analysierte der Coach gegenüber FuPa den Auftakt. Zwar versuchten Stahnsdorfer dagegenzuhalten, doch echte Entlastung blieb selten. Patrick Hinze ergänzte: „Gelegentlich haben wir nach vorne Akzente setzen können, aber bis auf Frons Abschluss, der knapp vorbeiging, gab es nichts Außergewöhnliches.“

Auch im zweiten Durchgang fand der RSV Eintracht 1949 nicht zu seiner gewohnten Souveränität zurück. Zwar stabilisierte sich das Spiel der Gäste kurzzeitig, doch in der 65. Minute folgte der entscheidende Rückschlag durch Andy Hebler. Trainer Patrick Hinze beschrieb die Szene mit Bitterkeit: „Die zweite Halbzeit wurde etwas besser, aber nach dem Tor, was symptomatisch war – Andy Hebler köpft den Ball nach einer Ecke in Zeitlupe ins Tor – wurde Krieschow ein bisschen inaktiver mit dem Ball, aber wir konnten dennoch nicht unser Spiel durchdringen.“

Schwächste Saisonleistung sorgt für Ernüchterung

Die Enttäuschung über den Auftritt seiner Elf saß bei Patrick Hinze tief. Besonders die fehlende Ruhe im Spielaufbau und die mangelnde Frische waren auffällig. „Viel zu viele einfache Fehler, keine Ruhe mit dem Ball. Es war mit Abstand unsere schlechteste Saisonleistung“, bilanzierte der Trainer hart. Trotz der Tatsache, dass Krieschow erst vor zwei Tagen im Einsatz war, konnte der RSV daraus kein Kapital schlagen. Hinze merkte kritisch an: „In dem Spiel konnte man nicht erkennen, wer vor zwei Tagen ein Spiel hatte und wer nicht. Ich bin sehr enttäuscht.“

Vergebene Riesenchance in der Schlussphase

In der verbleibenden Spielzeit drängte der RSV auf den Ausgleich, während Krieschow Konterchancen zur Entscheidung liegen ließ. „Krieschow hatte noch eine weitere Riesenchance, sie konnten den Sack aber nicht zumachen“, so der Trainer. Die größte Möglichkeit zum Punktgewinn bot sich schließlich Till Plumpe. Doch nach einer Vorlage des eingewechselten Endi Jupolli blieb der Torjubel aus. Patrick Hinze rekapitulierte die Szene: „Wir haben dann die größte Chance durch Till Plumpe, der nach Eingabe von Endi Jupolli leider aus fünf Metern vergibt.“

Showdown gegen den VFC Plauen steht bevor

Trotz der Niederlage im Derby bleibt der RSV Eintracht 1949 mit 61 Punkten an der Spitze der NOFV-Oberliga Süd. Doch der Atem der Verfolger wird heißer: Der VFC Plauen ist nach seinem Sieg auf Platz zwei vorgerückt und liegt mit 56 Punkten nur noch fünf Zähler hinter den Stahnsdorfern. Der SC Freital folgt mit 53 Punkten auf Rang drei. Die nächste Aufgabe könnte wegweisender kaum sein: Am kommenden Samstag, 09.05.2026, empfängt der RSV um 14 Uhr den direkten Verfolger VFC Plauen zum Spitzenspiel. Es ist die Chance zur Wiedergutmachung und ein vorentscheidendes Duell im Kampf um die Meisterschaft.