RSV Eintracht 1949: "Hoffen wir mal auf Besserung"

Der RSV Eintracht 1949 reist am Samstag mit viel Selbstvertrauen zum VfB Auerbach 1906. Nach drei Spielen in der NOFV-Oberliga Süd ist das Team von Trainer Patrick Hinze noch ungeschlagen. Fünf Punkte stehen bisher auf der Habenseite, doch das Ziel ist klar: Ein Dreier in Auerbach soll her.

„Wir werden natürlich weiter versuchen, ungeschlagen zu bleiben“, sagt Patrick Hinze vor der Partie im Vogtland. Der Coach betont den stabilen Saisonstart seines Teams: „Wir haben bis auf Halle immer überzeugt. Wir wollen weiter locker bleiben im Kopf, da wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben und Spiele gewinnen können.“

Erstmals in dieser Saison kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen. „Wir können auf alle Spieler diesmal zurückgreifen“, freut sich Hinze. Diese personelle Breite eröffnet taktische Möglichkeiten und sorgt für zusätzlichen Wettbewerb im Kader, der die Mannschaft weiter pushen soll.

Erinnerungen an die Vorsaison

Die Begegnungen mit Auerbach aus der vergangenen Saison sind dem Trainer noch gut in Erinnerung. „Wir haben gegen Auerbach letzte Saison nicht gewinnen können, obwohl wir beide Spiele deutlich mehr vom Spiel hatten. Hoffen wir mal auf Besserung“, sagt Hinze. Genau daran will die Mannschaft nun anknüpfen, aber die Chancen diesmal konsequenter nutzen.

Lehren aus dem Halberstadt-Spiel

Am vergangenen Wochenende ließ der RSV gegen Germania Halberstadt trotz drückender Überlegenheit zwei Punkte liegen. Zwar erkämpfte sich das Team nach frühem Rückstand durch ein Tor von Dominik Kruska den Ausgleich, vergab aber in Überzahl zahlreiche Großchancen. Hinze erkannte die gute Leistung, war aber nicht zufrieden mit der Chancenverwertung – eine Baustelle, die in Auerbach dringend geschlossen werden muss.

Tabellarische Ausgangslage

Mit fünf Punkten aus drei Spielen rangiert der RSV derzeit auf Platz acht der Tabelle. Auerbach hingegen steht nach einem durchwachsenen Start mit nur drei Punkten auf Platz 13. Die Favoritenrolle liegt damit klar bei den Gästen aus Stahnsdorf, auch wenn Hinze vor dem Gegner warnt: „Wir wissen auch, dass Auerbach sicherlich in die obere Region gehört.“

Motivation im Umfeld

Die Fans des RSV blicken optimistisch auf das Spiel. Nach dem emotionalen DFB-Pokal-Highlight gegen Kaiserslautern und dem ordentlichen Start in die Liga ist die Euphorie in Stahnsdorf weiter spürbar. Ein Auswärtssieg in Auerbach könnte diese Stimmung weiter verstärken und dem Team zusätzliches Selbstvertrauen für die kommenden Wochen geben.

Ziel: Der erste Dreier in Auerbach

Für den RSV Eintracht 1949 ist das Ziel klar: ungeschlagen bleiben und erstmals in Auerbach drei Punkte mitnehmen. „Unser Ziel ist ein Dreier“, betont Hinze. „Wir wissen, dass wir es können.“ Die Mannschaft ist bereit, um den Worten auch Taten folgen zu lassen – und die eigene Serie im Vogtland zu verlängern.