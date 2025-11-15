RSV Eintracht 1949: "Heißer Tanz, schwieriges Spiel"

Schwierige Bedingungen in Oranienburg

Die Voraussetzungen für das Viertelfinale waren alles andere als optimal. Tiefer Boden und ein Gegner, der alles in die Waagschale warf – der Nachmittag in Oranienburg wurde zum erwarteten Pokalkampf. Trainer Patrick Hinze fasste es treffend zusammen: „Heißer Tanz, schwieriges Spiel, schwierige Bedingungen.“

Bereits in der ersten Halbzeit wurde deutlich, dass der Brandenburgligist nicht gewillt war, dem Titelverteidiger kampflos das Feld zu überlassen. „In der ersten Halbzeit hat Oranienburg schon zwei Gelegenheiten, wir aber auch eine“, schilderte Hinze. Trotz beiderseitiger Chancen blieb es zur Pause beim 0:0 – eine Partie auf Augenhöhe, geprägt von Kampf.

Hinze stellt um und fordert Mentalität

In der Kabine fand Hinze die richtigen Worte und passte die Ausrichtung seiner Mannschaft an. „In der Halbzeit haben wir ein bisschen was umgestellt und haben ein bisschen daran appelliert, dass an so einem Tag ein bisschen mehr Mentalität gefordert ist.“

Diese Ansprache zeigte Wirkung. Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, erhöhte Eintracht das Tempo und nahm das Spielgeschehen in die eigene Hand. Der RSV spielte nun mit mehr Entschlossenheit und kam endlich zu klaren Aktionen im letzten Drittel.

Doppelschlag entscheidet das Spiel

Zwischen der 50. und 53. Minute fiel die Entscheidung. Erst war es Till Plumpe, der zum 1:0 traf, dann legte kurz darauf Louis Samson nach – diesmal nach einer Ecke. „Das war dann sofort zu spüren in der zweiten Halbzeit, da gibt es ein riesiges Kompliment auszusprechen für die Mannschaft. Wir machen dann schnell zwei Tore, Plumpe und Mustafa nach Ecke“, lobte Hinze.

Während Eintracht zielstrebig blieb, kämpfte Oranienburg weiter, ohne jedoch echte Durchschlagskraft zu entwickeln.

Defensive Stabilität bringt den Sieg

Nach der 2:0-Führung verlegte sich Eintracht auf eine kompakte Defensive. Der RSV verteidigte leidenschaftlich und ließ kaum noch gefährliche Aktionen zu. „Am Ende haben wir uns super verteidigt, hatten eine Situation noch zu überstehen, aber am Ende halten wir die 0“, betonte Hinze zufrieden.

Verdienter Sieg und Einzug ins Halbfinale

Mit dem 2:0-Erfolg steht der RSV Eintracht 1949 im Halbfinale des Landespokals Brandenburg. „Wir gewinnen dann auch irgendwie verdient mit 2:0 und sind dann halt da, wo wir hinwollten – im Halbfinale“, bilanzierte Hinze.

Damit bleibt die Mannschaft in der gesamten Saison ungeschlagen – sowohl in der NOFV-Oberliga Süd als auch im Pokal. Der Titelverteidiger unterstrich erneut, dass er in der Lage ist, auch unter schwierigen Bedingungen konzentriert und zielstrebig zu agieren.

Blick nach vorn: Fokus auf die Liga

Nach dem Pokaltriumph richtet sich der Blick nun wieder auf den Ligaalltag. Bereits am kommenden Samstag wartet mit dem VFC Plauen der nächste Prüfstein in der NOFV-Oberliga Süd. Dort will Eintracht den Schwung aus dem Pokal mitnehmen und weiter Druck auf Tabellenführer SC Freital ausüben.

Der Sieg in Oranienburg war nicht nur ein weiterer Schritt Richtung Titelverteidigung, sondern auch ein Beweis für die mentale Stärke dieser Mannschaft. Wenn die Stahnsdorfer diese Haltung beibehalten, dürfte der Traum vom erneuten Pokalerfolg weiterleben.