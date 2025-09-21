RSV Eintracht 1949: "Gleiches Leid, besser, aber keine Tore"

Überlegenheit ohne Lohn in der ersten Halbzeit

Die Partie begann mit einer druckvollen Eintracht, die sich von Beginn an Chancen erspielte. Mehrfach drangen die Gastgeber gefährlich in den Strafraum der Gäste ein, doch entweder fehlte die Präzision im Abschluss oder Grimmas Torhüter Ondřej Čáp stand im Weg. Hinze ärgerte sich besonders über die mangelnde Konsequenz: „In der 1. Halbzeit hatten wir Chancen über Chancen – waren aber zu doof, Tore zu schießen.“

Grimma wehrt sich mit Kontern

Auch nach der Pause blieb die Eintracht das spielbestimmende Team. Doch Grimma stemmte sich mit viel Einsatz gegen die drohende Niederlage. „In der 2. Halbzeit waren wir auch besser, Grimma hattte nur drei gute Konter ohne Erfolg“, beschrieb Hinze den Spielverlauf. Tatsächlich tauchten die Gäste mehrfach gefährlich vor Liam Brenn im Tor der Stahnsdorfer auf, doch ein Treffer gelang ihnen nicht.

Kampf bis zum Schluss

Besonders beeindruckte Hinze, dass der FC Grimma trotz Unterzahl mit Leidenschaft verteidigte. „Auch in Unterzahl hat Grimma super gefightet“, lobte er den Gegner. Die Eintracht warf in den Schlussminuten alles nach vorne, brachte mit Leon Hellwig und Muratcan Mert Yatkiner frische Kräfte, doch der erlösende Treffer wollte nicht mehr fallen.

Die Tabellensituation

Mit dem Remis steht der RSV Eintracht 1949 nach sechs Spielen bei acht Punkten. Auffällig: Das Team von Patrick Hinze ist zwar weiterhin ungeschlagen, hat aber nur einen Sieg auf dem Konto und mit fünf Unentschieden bereits viele mögliche Zähler liegen gelassen. In der Tabelle reicht das aktuell nur für Rang sieben. Die Spitze entfernt sich zunehmend: Der SC Freital führt mit 15 Punkten, dicht gefolgt vom VfL Halle 1896 mit 14 Zählern.

Hinzes ernüchterndes Fazit

Das größte Problem bleibt die Chancenverwertung. Trotz guter spielerischer Ansätze gelingt es der Eintracht derzeit nicht, ihre Überlegenheit auch in Tore umzumünzen. Hinze sprach es offen an: „Wir haben leider nicht geschafft, ein Tor zu erzielen.“ Damit verpasste sein Team erneut die Chance, den Anschluss an die oberen Plätze herzustellen.

Blick nach vorn

Am kommenden Samstag reist der RSV Eintracht 1949 zum Bischofswerdaer FV 08. Dort soll die Serie von Unentschieden endlich durchbrochen werden. Angesichts der starken Defensivarbeit, aber auch der Offensivschwäche der Schiebocker könnte es ein ähnliches Spiel wie gegen Grimma werden – eines, in dem Geduld und Effizienz vor dem Tor über den Ausgang entscheiden werden. Für die Eintracht ist klar: Nur wenn die Chancen konsequenter genutzt werden, lässt sich der Weg in die obere Tabellenregion fortsetzen.