RSV Eintracht 1949: "Es war für das Auge kein schönes Spiel"

Verschlafene Anfangsphase

Die Partie begann aus Sicht der Brandenburger denkbar ungünstig. Bereits nach vier Minuten brachte Franz Born die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Johann Weiß auf 2:0. RSV-Trainer Patrick Hinze sparte nach dem Abpfiff nicht mit Selbstkritik: „Im wahrsten Sinne des Wortes haben wir die erste Halbzeit verschlafen. Es war jetzt nicht so, dass Bischofswerda uns an die Wand gespielt hat, aber wir machen zwei individuelle große Fehler für die ersten beiden Tore.“

Individuelle Fehler als Knackpunkt

Die frühe Hypothek brachte den RSV aus dem Konzept. In Bischofswerda fand das Team kaum Mittel, um den Druck zu erhöhen. Hinze sprach von einem „Fehlerfestival“ und stellte fest: „Am Ende hat sich entschieden, wer den Fehler mehr macht. Und das waren wir dann. Von dem her keine unverdienliche Niederlage, weil die erste Halbzeit nicht gut war.“

Aufbäumen nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel zeigte der RSV ein anderes Gesicht. Die Eintracht übernahm zunehmend die Spielkontrolle und kam zu zwei guten Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. Erst in der 84. Minute konnte der eingewechselte Luca Krüsemann auf 2:1 verkürzen – für mehr reichte es jedoch nicht mehr. „In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht und hatten auch zwei richtig gute Möglichkeiten, die wir leider nicht nutzen“, so Hinze.

Fehlende Konsequenz in entscheidenden Momenten

Dass die Eintracht den Gegner nicht ernsthaft unter Druck setzen konnte, lag für Hinze auch an der fehlenden Konsequenz in der Offensive: „Wir haben uns auch ein bisschen zu naiv angestellt, um da halt die Schwächen von Bischofswerda auszunutzen.“ Die Spielanlage des Gegners war durchaus durchschaubar – doch es fehlte an Durchschlagskraft und der nötigen Konzentration in den entscheidenden Momenten.

Kein schönes Spiel für die Zuschauer

201 Zuschauer sahen ein kampfbetontes, aber wenig ansehnliches Spiel. Auch Patrick Hinze urteilte nüchtern: „Es war für das Auge kein schönes Spiel, muss man sagen.“ Die Vielzahl an Fehlpässen, Missverständnissen und Ballverlusten auf beiden Seiten sorgte dafür, dass ein geordneter Spielfluss kaum aufkam. Dass am Ende die Gastgeber als Sieger vom Platz gingen, war letztlich das Resultat der effizienteren Nutzung der eigenen Chancen – und der Fehler des RSV.

Tabellensituation spitzt sich zu

Nach der Niederlage bleibt der RSV Eintracht 1949 mit 47 Punkten auf Platz zwei der Tabelle, weiterhin sieben Zähler hinter dem 1. FC Magdeburg II. Der Druck wächst, und die Eintracht darf sich im weiteren Saisonverlauf keine weiteren Ausrutscher mehr erlauben, wenn sie im Aufstiegsrennen bleiben will.

Fokus auf den Saisonendspurt

Die Hoffnung ruht nun auf einer konzentrierten Schlussphase der Saison. Hinze deutete bereits an, dass der Fokus sich langsam verlagern könnte: „Wir müssen weitermachen und hoffen, dass die Saison dann bald vorbei ist, beziehungsweise die Meisterschaft, damit wir uns auf den Pokal konzentrieren können.“ Die bevorstehende Partie gegen den Spitzenreiter aus Magdeburg dürfte dabei eine Schlüsselrolle einnehmen.

Ausblick auf das Spitzenspiel

Am Sonntag, dem 27. April, steht für den RSV das möglicherweise ntscheidende Spiel der Saison an. Dann gastiert die Mannschaft bei der U23 des 1. FC Magdeburg – dem Tabellenführer der NOFV-Oberliga Süd. Ein Sieg könnte den Rückstand verkürzen und dem Titelkampf neue Dynamik verleihen. Eine weitere Niederlage jedoch würde die Aufstiegshoffnungen wohl endgültig begraben.

Lehren aus der Niederlage ziehen

Die Niederlage in Bischofswerda war ein Rückschlag, aber kein Knockout. Die Mannschaft von Patrick Hinze hat in dieser Saison bereits mehrfach gezeigt, dass sie nach Enttäuschungen zurückkommen kann. Dazu ist jedoch eine Steigerung in der Anfangsphase und eine konsequentere Chancenverwertung notwendig.