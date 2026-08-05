 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

RSV Eintracht 1949: "Es war dennoch eine Erfahrung"

Der Aufsteiger RSV Eintracht 1949 muss sich vor 5514 Zuschauern in der Regionalliga Nordost beim FC Carl Zeiss Jena mit 0:4 geschlagen geben, nimmt aber wertvolle Erfahrungen mit.

von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: team@sportmotionfoto.de

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FC Carl Zeiss Jena
BSG Chemie

Im gestrigen Spiel des 3. Spieltags der Regionalliga Nordost musste der Aufsteiger RSV Eintracht 1949 eine Niederlage hinnehmen. Vor 5514 Zuschauern unterlag die Eintracht beim FC Carl Zeiss Jena mit 0:4. Trotz des deutlichen Ergebnisses blickt Trainer Thomas Franke realistisch auf die Partie und sieht darin eine lehrreiche Lektion für die kommenden Aufgaben.

Gestern, 19:00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC Carl Zeiss Jena
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintracht 1949
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Abpfiff

Deutliches Ergebnis vor großer Kulisse

Vor der Kulisse von 5514 Zuschauern geriet die Eintracht im gestrigen Auswärtsspiel früh ins Hintertreffen. Emilio Munser brachte die Gastgeber in der 10. Minute mit 1:0 in Führung und baute den Vorsprung in der 30. Minute auf 2:0 aus. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Kevin Lankford in der 47. Minute den Treffer zum 3:0 nach, ehe Jannes Werner in der 68. Minute den 4:0-Endstand markierte.

Trainer Thomas Franke zieht Bilanz

RSV-Trainer Thomas Franke ordnete die Leistung seiner Mannschaft nach dem Abpfiff ehrlich ein. „Wir sind sehr schwer ins Spiel gekommen und hatten einfach nicht die Beine und den Kopf, um Jena in Bedrängnis zu bringen. Es war dennoch eine Erfahrung, die meine Jungs machen konnten, die uns im Verlaufe der Saison sicher weiterhelfen wird“, sagt Thomas Franke gegenüber FuPa.

Die Platzierungen der beiden Kontrahenten

Durch das Ergebnis belegt der RSV Eintracht 1949 nach drei absolvierten Spielen mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 4:5 den 9. Tabellenplatz. Der siegreiche FC Carl Zeiss Jena rangiert nach dem 3. Spieltag mit sechs Zählern sowie 6:2 Toren auf dem 3. Rang.

Mi., 12.08.2026, 13:00 Uhr
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
13:00

Blick auf das anstehende Heimspiel

Nach dem Auftritt in Thüringen richtet der RSV Eintracht 1949 den Blick unmittelbar nach vorne. Bereits am Samstag, dem 08.08.2026, steht die nächste Herausforderung auf dem Programm: Um 14 Uhr empfängt die Eintracht die BSG Chemie Leipzig zum nächsten Heimspiel.