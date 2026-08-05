RSV Eintracht 1949: "Es war dennoch eine Erfahrung"

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Im gestrigen Spiel des 3. Spieltags der Regionalliga Nordost musste der Aufsteiger RSV Eintracht 1949 eine Niederlage hinnehmen. Vor 5514 Zuschauern unterlag die Eintracht beim FC Carl Zeiss Jena mit 0:4. Trotz des deutlichen Ergebnisses blickt Trainer Thomas Franke realistisch auf die Partie und sieht darin eine lehrreiche Lektion für die kommenden Aufgaben.

Deutliches Ergebnis vor großer Kulisse

Vor der Kulisse von 5514 Zuschauern geriet die Eintracht im gestrigen Auswärtsspiel früh ins Hintertreffen. Emilio Munser brachte die Gastgeber in der 10. Minute mit 1:0 in Führung und baute den Vorsprung in der 30. Minute auf 2:0 aus. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Kevin Lankford in der 47. Minute den Treffer zum 3:0 nach, ehe Jannes Werner in der 68. Minute den 4:0-Endstand markierte.

Trainer Thomas Franke zieht Bilanz

RSV-Trainer Thomas Franke ordnete die Leistung seiner Mannschaft nach dem Abpfiff ehrlich ein. „Wir sind sehr schwer ins Spiel gekommen und hatten einfach nicht die Beine und den Kopf, um Jena in Bedrängnis zu bringen. Es war dennoch eine Erfahrung, die meine Jungs machen konnten, die uns im Verlaufe der Saison sicher weiterhelfen wird“, sagt Thomas Franke gegenüber FuPa.

Die Platzierungen der beiden Kontrahenten

Durch das Ergebnis belegt der RSV Eintracht 1949 nach drei absolvierten Spielen mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 4:5 den 9. Tabellenplatz. Der siegreiche FC Carl Zeiss Jena rangiert nach dem 3. Spieltag mit sechs Zählern sowie 6:2 Toren auf dem 3. Rang.