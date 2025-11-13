RSV Eintracht 1949: "Es ist ein 50:50-Spiel" und besondere Anekdote

Ein Duell mit viel Respekt

Für Patrick Hinze ist der Gegner alles andere als ein Selbstläufer. „Es ist ein 50:50-Spiel für uns, die Bedingungen, der Gegner und vor allem der Trainer lassen es nicht zu, uns als klaren Favoriten zu nennen“, betont der Coach.

Besonders der erfahrene Oranienburger Trainer Enis Djerlek genießt bei Hinze hohe Wertschätzung: „Enis Djerlek ist ein Fuchs, mit allen Wassern gewaschen.“ Der Brandenburgligist werde „alles in den Pokal reinhauen“.

Fokus auf die eigene Leistung

Nach zuletzt starken Auftritten in der NOFV-Oberliga Süd reist die Eintracht mit breiter Brust an. „Wir werden versuchen, an die Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen, wollen natürlich eine Runde weiterkommen“, sagt Hinze.

Die Mannschaft ist in dieser Saison noch ungeschlagen – sowohl in der Liga als auch im Pokal. Mit 26 Punkten aus zwölf Spielen rangieren die Stahnsdorfer auf Platz zwei der Oberliga-Tabelle. Diese Serie soll nun auch im Pokal Bestand haben.

Hinze warnt vor Kampf und Intensität

Die Partie in Oranienburg wird kein leichtes Unterfangen. Der Platz, die äußeren Bedingungen und die Motivation des Gegners könnten eine Rolle spielen. „Wir wissen, dass uns an dem Tag vieles abverlangt wird“, erklärt Hinze.

Für den RSV geht es nicht nur ums Weiterkommen, sondern auch darum, die eigene Stabilität zu bestätigen. Die letzten Spiele haben gezeigt, dass die Mannschaft auch schwierige Phasen überstehen kann – wie zuletzt beim 2:1 gegen Krieschow, als die Eintracht mit Einsatz und Mentalität überzeugte.

Viele Ausfälle, aber volles Vertrauen in die Mannschaft

Einfach wird die Aufgabe auch personell nicht. „Trotz der vielen Ausfälle vertraue ich meinen Spielern und weiß, dass die Jungs 100 Prozent geben werden“, so Hinze. Klar ist: Die Eintracht muss improvisieren, wie schon in den vergangenen Wochen.

Das Vertrauen in die Mannschaft bleibt dennoch ungebrochen. Hinze setzt erneut auf die Mischung aus Routine und jugendlicher Unbekümmertheit, die in den letzten Partien zum Erfolgsrezept wurde.

Motivation: Das Ziel heißt überwintern im Pokal

Das Ziel ist für Patrick Hinze klar definiert: „Das große Ziel heißt im Pokal überwintern.“ Für den Titelverteidiger wäre der Einzug ins Halbfinale ein weiterer Schritt in Richtung erneuten Pokalerfolgs – und ein deutliches Signal an die Konkurrenz.

„Wir sind Titelverteidiger und ungeschlagen diese Saison, was Oberliga und Pokal angeht“, erinnert Hinze. Diese Serie soll auch in Oranienburg nicht reißen. Die Mannschaft will ihren Rhythmus beibehalten und gleichzeitig beweisen, dass sie auch in Drucksituationen bestehen kann.

Oberliga-Sieg bringt Selbstvertrauen

Das 2:1 gegen den VfB 1921 Krieschow am vergangenen Wochenende war eine weitere Bestätigung der Stärke des Teams. Früh trafen Luca Krüsemann (2.) und Matthias Steinborn (31.), ehe Krieschow per Elfmeter verkürzte. Eintracht verteidigte den Vorsprung mit großem Einsatz – und zeigte, dass sie auch knappe Spiele gewinnen kann.

Ein Pokalspiel mit Charakter

Das Viertelfinale gegen den Oranienburger FC Eintracht ist mehr als nur ein weiteres Spiel – es ist ein Charaktertest. Der RSV Eintracht 1949 tritt als Favorit auf dem Papier an, doch Hinze weiß: Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Mit Respekt, Kampfgeist und Teamgeist will Eintracht die nächste Runde erreichen und den Traum von der Titelverteidigung am Leben halten.

Besondere Anekdote

Patrick Hinze verrät gegenüber FuPa eine besondere Episode: "Enis Djerlek kam damals zu U19-Zeiten auf die Zille mit einem Ballnetz, wo 3 Bälle drin lagen. Ich dachte, was ist das für eine Vorbereitung auf ein Spitzenspiel der Brandenburgliga - RSV Eintracht U19 gegen OFC U19. Es stand zur Halbzeit 0:0, Enis sagte zu mir, pass mal bisschen auf meine Jungs auf, ich muss los, muss mich um die 2. Mannschaft kümmern, der haute wirklich als Trainer der U19 ab, ich traute meinen Augen nicht. Das Ende vom Lied war, dass sein Team ohne Trainer mit 3:1 bei uns gewann. Wir waren vorher im Trainingslager und haben uns eine Platte gemacht, wie wir den starken OFC schlagen und er kommt mit 3 Bällen an, haut nach der Halbzeit ab und sein Team gewinnt. Was ich damit sagen will, ist, die Jungs von Enis Djerlek wissen genau, was zu tun ist, daher brauch keiner erwarten, dass wir unachtsam oder überheblich in das Spiel gehen. Enis Djerlek, mein Co-Trainer Jörg Miekley und meine Wenigkeit verbinden fast 15 Jahre fairer Sportsgeist, wir schätzen uns, weil wir genau wissen, was wir in den letzten 15 Jahre für unsere Vereine geleistet haben. Wir sind Freunde, tauschen uns aus und gehen ehrlich miteinander um. Es gibt ganz wenig Sportkameraden in unserem Bereich, die diesen Charakter aufbringen wie Enis Djerlek."