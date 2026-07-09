RSV Eintracht 1949: Endi Jupolli bleibt und Spielplan steht

– Foto: Stefan Fiebiger

Der RSV Eintracht 1949 stellt wichtige Weichen für die anstehende Spielzeit 2026/2027 in der Regionalliga Nordost. Mit dem Verbleib des Offensivspielers Endi Jupolli sichert sich der Verein wichtige Qualität für die vorderste Reihe. Während der neue Spielplan den Auftakt gegen den BFC Preussen vorsieht, stehen unmittelbar die nächsten Härtetests gegen Oberligisten auf dem Programm.

In der Offensive kann der RSV Eintracht 1949 auch in Zukunft auf die Dienste von Endi Jupolli bauen. Der 21-jährige Offensivspieler wird weiterhin für den Verein stürmen. Jupolli genießt eine fundierte fußballerische Ausbildung, da er in seiner Jugendzeit beim 1. FC Union, bei TeBe Berlin und bei Viktoria 1889 geformt wurde. Seit dem Sommer 2024 gehört er fest zum Kader der Eintracht. Er zeichnet sich durch jede Menge Dynamik sowie eine ausgeprägte physische Präsenz aus und soll das Offensivspiel der Mannschaft mit seiner Spielintelligenz spürbar beleben.

Bevor es in der Regionalliga ernst wird, stehen für die Mannschaft zwei intensive Testspiele an einem Wochenende an. Am Samstag, dem 11. Juli 2026, empfängt der RSV Eintracht 1949 um 13 Uhr den Oberligisten Tennis Borussia Berlin. Nur einen Tag später, am Sonntag, dem 12. Juli 2026, folgt zur gleichen Uhrzeit um 13 Uhr das nächste Vorbereitungsspiel. Dann ist der Oberligist SV Lichtenberg 47 zu Gast beim RSV.

Der vorläufige Weg in die neue Spielzeit

Unterdessen herrscht auch Klarheit über den weiteren Verlauf des Sommers, da der Spielplan für die neue Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost offiziell feststeht. Das erste Saisonspiel bestreitet der RSV Eintracht 1949 in der Fremde. Die Partie beim BFC Preussen ist für Sonntag, den 26. Juli 2026, um 14 Uhr angesetzt, wobei dieser Termin aktuell noch als vorläufig gilt.

Das erste Heimspiel vor eigener Kulisse

Eine Woche nach dem Auftakt dürfen sich die Anhänger auf das erste Heimspiel der neuen Regionalliga-Saison freuen. Am Sonntag, dem 2. August 2026, trifft der RSV Eintracht 1949 auf den FSV 63 Luckenwalde. Der Anpfiff dieser Begegnung ist ebenfalls für 14 Uhr vorgesehen, und auch dieser Spieltermin ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch vorläufig.