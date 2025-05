RSV Eintracht 1949: "Eine souveräne Leistung heute"

Vier Tage nach dem Pokaltriumph in Neuruppin hat der RSV Eintracht 1949 seine Fans verwöhnt: Mit einem ungefährdeten 4:1 (3:0)-Erfolg gegen den FC Grimma unterstrichen die RSV-Fußballer ihre starke Form. Früh stellte die Elf von Trainer Patrick Hinze die Weichen auf Sieg, ließ nie einen Zweifel am Spielausgang aufkommen und zeigte auch in der Breite des Kaders eine reife Leistung. Die vielen Wechsel funktionierten reibungslos, das Team agierte spielfreudig und effektiv. „Wir wollten mit Spaß spielen – und haben das heute sehr ordentlich gemacht“, freute sich Hinze nach dem Abpfiff.