RSV Eintracht 1949: Ein Zugang und Fokus auf Chemie Leipzig

Abseits des Rasens stellt der RSV Eintracht 1949 wichtige Weichen für die Weiterentwicklung des Kaders. In der Pressemitteilung des Vereins heißt es dazu komplett: „Nächstes wichtiges Puzzlestück für unsere Premierensaison in der Regionalliga Nordost! Wie bereits bei den letzten beiden Spielen von den Fans beobachtet komplettiert der RSV Eintracht 1949 sein Trainerteam der 1. Männer und präsentiert einen hochkarätigen Neuzugang: Manuel Meister wechselt an die Zille und unterstützt unseren Chefcoach Thomas Franke!“

Der Klub hebt die Qualitäten des Neuzugangs hervor und schreibt in der Pressemitteilung des Vereins: „Mit Manuel gewinnen wir absolute Professionalität und geballte strategische Expertise.“ Meister bringt eine DFB-A-Lizenz sowie langjährige Erfahrung in der Elite-Talentförderung mit nach Stahnsdorf. Zudem blickt er auf zehn Jahre Leistungssport bei Hertha 03 Zehlendorf zurück, inklusive eines Berliner A-Jugend-Pokalsiegs und Erfahrung im Trainerteam der Herren-Oberliga. Zuletzt leistete er als Cheftrainer der Frauenmannschaft von Hertha BSC über zwei Spielzeiten hinweg historische Pionierarbeit im Profibereich.

Gemeinsam mit Chefcoach Thomas Franke und Umberto Sacchi bildet Meister ab sofort ein Trio. Die Ausrichtung steht fest: Junge Talente aus der Region fördern, die Jugend eng mit dem Herrenbereich verzahnen und mutig im Berliner Preussenstadion auf Punktejagd gehen. In der Pressemitteilung des Vereins heißt es abschließend: „Manuel, herzlich willkommen in der RSV-Familie! Wir wünschen dir und dem Team maximalen Erfolg für die anstehenden Aufgaben in der Regionalliga!“