RSV Eintracht 1949: Ein Zugang und Fokus auf Chemie Leipzig

Der RSV Eintracht 1949 richtet nach dem deutlichen Dämpfer unter der Woche den Blick wieder entschlossen nach vorne. Am 4. Spieltag der Regionalliga Nordost empfängt der Aufsteiger am morgigen Samstag die BSG Chemie Leipzig im Berliner Preussenstadion. Neben der sportlichen Aufgabe vermeldet der Verein eine bedeutende Personalie an der Seitenlinie: Manuel Meister schließt sich dem Trainerteam an, um den weiteren Weg des Klubs in der vierten Liga mitzugestalten.
Verstärkung für das Trainerteam an der Zille
Abseits des Rasens stellt der RSV Eintracht 1949 wichtige Weichen für die Weiterentwicklung des Kaders. In der Pressemitteilung des Vereins heißt es dazu komplett: „Nächstes wichtiges Puzzlestück für unsere Premierensaison in der Regionalliga Nordost! Wie bereits bei den letzten beiden Spielen von den Fans beobachtet komplettiert der RSV Eintracht 1949 sein Trainerteam der 1. Männer und präsentiert einen hochkarätigen Neuzugang: Manuel Meister wechselt an die Zille und unterstützt unseren Chefcoach Thomas Franke!“
Der Klub hebt die Qualitäten des Neuzugangs hervor und schreibt in der Pressemitteilung des Vereins: „Mit Manuel gewinnen wir absolute Professionalität und geballte strategische Expertise.“ Meister bringt eine DFB-A-Lizenz sowie langjährige Erfahrung in der Elite-Talentförderung mit nach Stahnsdorf. Zudem blickt er auf zehn Jahre Leistungssport bei Hertha 03 Zehlendorf zurück, inklusive eines Berliner A-Jugend-Pokalsiegs und Erfahrung im Trainerteam der Herren-Oberliga. Zuletzt leistete er als Cheftrainer der Frauenmannschaft von Hertha BSC über zwei Spielzeiten hinweg historische Pionierarbeit im Profibereich.
Gemeinsam mit Chefcoach Thomas Franke und Umberto Sacchi bildet Meister ab sofort ein Trio. Die Ausrichtung steht fest: Junge Talente aus der Region fördern, die Jugend eng mit dem Herrenbereich verzahnen und mutig im Berliner Preussenstadion auf Punktejagd gehen. In der Pressemitteilung des Vereins heißt es abschließend: „Manuel, herzlich willkommen in der RSV-Familie! Wir wünschen dir und dem Team maximalen Erfolg für die anstehenden Aufgaben in der Regionalliga!“
Aufarbeitung der Auswärtsniederlage in Jena
Vor der neuen Aufgabe gilt es für die Mannschaft, die Niederlage vom vergangenen Dienstag zu verarbeiten. Beim FC Carl Zeiss Jena musste sich der RSV Eintracht 1949 vor 5514 Zuschauern mit 0:4 geschlagen geben. Die Gastgeber erwischten den besseren Start: Emilio Munser brachte Jena in der 10. Minute mit 1:0 in Führung und baute den Vorsprung in der 30. Minute auf 2:0 aus. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Kevin Lankford in der 47. Minute auf 3:0, ehe Jannes Werner in der 68. Minute den 4:0-Endstand markierte.
Ausgangslage und Blick auf den 4. Spieltag
Trotz der Niederlage belegt der RSV Eintracht 1949 nach drei Partien mit vier Punkten und 4:5 Toren den 10. Tabellenplatz. Der kommende Gegner, die BSG Chemie Leipzig, rangiert nach drei Niederlagen ohne Punkt und eigenen Treffer (0:5 Tore) auf dem 16. Platz. Die Begegnung des 4. Spieltags zwischen dem RSV Eintracht 1949 und der BSG Chemie Leipzig wird am morgigen Samstag, dem 08.08.2026, um 14 Uhr angepfiffen.