RSV Eintracht 1949: "Ein sensationeller Ersatz"

Es war eine disziplinierte und leidenschaftliche Leistung, die der RSV Eintracht 1949 am heutigen Samstagnachmittag ablieferte. De Mannschaft von Trainer Patrick Hinze empfing den abstiegsbedrohten Aufsteiger. „Heiligenstadt war sehr ordentlich, wir haben richtig gefightet“, resümierte Patrick Hinze nach dem Schlusspfiff mit Blick auf die konzentrierte Leistung seiner Elf. „Wir wussten, dass wir uns auf den Kampf einstellen müssen. Die Jungs haben ordentlich gegengehalten.“ Trotz der äußeren Bedingungen, die laut dem Coach viel Energie kosteten, blieb der RSV über die gesamte Spielzeit die spielbestimmende Kraft.

Jokerrolle und der wichtige Führungstreffer

Bereits in der ersten Halbzeit musste der RSV einen personellen Rückschlag verkraften: Leistungsträger Matthias Steinborn verletzte sich und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen. Für ihn kam Arthur Ekallé in die Partie – ein Wechsel, der sich als goldrichtig erweisen sollte. „Matthias Steinborn musste frühzeitig raus, dafür kam Arthur Ekallé rein. Ein sensationeller Ersatz, sage ich jetzt mal“, lobte der Trainer die Qualität von der Bank. Der Joker fügte sich nahtlos ein und lieferte in der 22. Minute die Vorarbeit für den Führungstreffer. „Er bereitet das 1:0 für Dominik Kruska hervorragend vor“, so Patrick Hinze. Dominik Kruska ließ sich nicht zweimal bitten und markierte das wichtige 1:0.

Die Vorentscheidung durch den Freistoß-Hammer

Nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber keinen Zweifel daran aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Gegen die Gäste drückte der RSV auf die Entscheidung. In der 50. Minute krönte Arthur Ekallé seine starke Leistung selbst, als er einen Freistoß direkt zum 2:0 in die Maschen setzte. „Er macht das 2:0 selber durch einen Freistoß“, protokollierte der zufriedene Trainer.

In der Folge verpassten es die Gastgeber, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. „Ein hochverdienter Sieg. In meinen Augen müssen wir in der zweiten Halbzeit auf das dritte und vierte erhöhen. Da waren klare Chancen dabei“, ärgerte sich der Coach über die mangelnde Chancenverwertung.

Defensive Stabilität trotz sommerlicher Hitze

Besonders stolz zeigte sich das Trainerteam über die Arbeit gegen den Ball. „Bei sommerlichen Temperaturen auf dem Kunstrasen ist das nicht so einfach, das zieht schon viel Energie. Aber die Jungs waren richtig fleißig heute und haben am Ende auch wirklich verdient gewonnen“, betonte Patrick Hinze. Heiligenstadt kam lediglich zu zwei nennenswerten Annäherungen: „Wir haben nicht einen Torschuss zugelassen. Einmal gab es eine Eingabe, die dann einer mit der Hacke vollenden wollte, aber die geht am kurzen Pfosten vorbei. Und dann gab es nochmal einen Torschuss aus 16 Metern, wo unser Keeper kurz abklatschen ließ, aber dann gleich nachfassen konnte. Das kann man nicht wirklich Chancen nennen.“

Der Blick nach vorn auf das Duell in Grimma

Mit diesem „absolut verdienten“ Dreier bleibt der RSV Eintracht 1949 dem SC Freital auf den Fersen. Trainer Patrick Hinze sagte: „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft, sie haben sich wirklich sehr ordentlich reingehauen heute in dieses Spiel. Wichtig auch, dass wir jetzt zu Null gespielt haben. Es war absolut alles in Ordnung.“ Am kommenden Samstag, 14.03.2026, reist der RSV zum FC Grimma, um dort den nächsten Schritt im Aufstiegsrennen zu machen.