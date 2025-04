RSV Eintracht 1949: "Die Woche der Wahrheit steht an"

Mit breiter Brust reist der Tabellenzweite RSV Eintracht 1949 am Sonntag zum VfL Halle 1896. Nach dem 5:2-Heimsieg gegen Rudolstadt wartet nun ein Spitzenspiel in der NOFV-Oberliga Süd auf die Mannschaft von Trainer Patrick Hinze, die allerdings in dieser Woche die Tabellenführung an den 1. FC Magdeburg II abgeben musste.