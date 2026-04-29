RSV Eintracht 1949: "Die Saison an sich bestätigt uns genug"

Trotz der schmerzhaften Halbfinal-Niederlage herrscht im Lager des RSV keine gedrückte Stimmung. Trainer Patrick Hinze stellt gegenüber FuPa klar, dass sein Team den Fokus längst wieder auf den Ligaalltag gerichtet hat. „Wir haben jetzt keinen Frust oder so wegen des Pokalspiels. Gar nicht. Die Saison an sich bestätigt uns genug“, betont der Coach des Spitzenreiters. Die Souveränität, mit der der RSV Eintracht 1949 durch die Spielzeit marschiert, dient als emotionales Fundament für die anstehende Aufgabe.

Vollgas für die Verteidigung der Tabellenspitze

Die Marschroute für das Auswärtsspiel ist unmissverständlich: Ein Sieg soll her, um den Acht-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenzweiten zu wahren oder gar auszubauen. „Wir wollen versuchen, einen Dreier zu landen. Mit Berücksichtigung der Tabellensituation wissen wir, dass wir gegen einen guten Gegner spielen“, erklärt Patrick Hinze. Die Eintracht blickt dabei auf einen wichtigen 2:1-Erfolg gegen die SG Union Sandersdorf aus der Vorwoche zurück. In dieser Partie, in der Erik Exner auf Seiten der Gäste Rot sah, sicherten Tim Göth und Till Plumpe die drei Punkte. Diese Gier nach Erfolg soll nun auch gegen den Tabellenachten aus Krieschow den Ausschlag geben.

Krieschow unter Beobachtung nach dem Doppelspieltag

Die Gastgeber vom VfB 1921 Krieschow befinden sich in einer physisch fordernden Phase, was der RSV-Trainer in seine Überlegungen einbezieht. Da Krieschow bereits am Freitag im Einsatz ist, hofft man auf einen konditionellen Vorteil. Patrick Hinze analysiert die Situation gewohnt sachlich: „Wir wissen, dass sie allerdings am Freitag auch spielen und da sicherlich auch ein bisschen Aderlass haben oder zeigen werden. Deswegen versuchen wir, Vollgas zu geben und unsere Aufgabe wieder zu erfüllen.“ Dass Krieschow ein gefährlicher Gegner ist, zeigte bereits das Hinspiel. Damals siegte der RSV knapp mit 2:1, nachdem Luca Krüsemann und Matthias Steinborn getroffen hatten und Andy Hebler per Foulelfmeter für den Anschluss sorgte.

Optimistische personelle Lage vor dem Derby

Für das prestigeträchtige Brandenburg-Duell kann das Trainerteam fast aus dem Vollen schöpfen. „Nach der letzten Woche können wir wahrscheinlich aus dem Vollen schöpfen. Es gibt ein paar Jungs, die ein bisschen angeschlagen sind, aber die werden bis Sonntag alle wieder fit werden“, gibt sich Patrick Hinze zuversichtlich. Mit diesem geschlossenen Kader im Rücken soll der nächste Schritt in Richtung Meisterschaft gelingen.