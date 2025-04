RSV Eintracht 1949: "Die Meisterschaft ist erledigt"

Deutliche Worte

Patrick Hinze sieht die Begegnung als Standortbestimmung: „Klar wollen wir auch wieder zeigen, dass wir in so einem Spiel wieder gewinnen können und in der Lage sind, auch Magdeburg zu schlagen.“ Dass bislang keine andere Mannschaft in der laufenden Saison gegen den Tabellenführer gewinnen konnte, erhöht für Hinze nur die Motivation: „Dementsprechend wollen wir es auch bestätigen, auch wenn die sich da nochmal verstärkt haben.“

Anerkennung für den Gegner

Ungeachtet des eigenen Ehrgeizes zollt Patrick Hinze dem Kontrahenten Respekt: „Ohne Zweifel und ohne Neid muss man da schon zu der Serie gratulieren, auch zur Meisterschaft. Haben sie sich dann auch verdient, egal wie gut der Kader ist.“ Auch mit Blick auf die eigenen Möglichkeiten bleibt er realistisch: „Ich meine, wir haben ja auch einen guten Kader, haben es aber nicht hinbekommen.“

Rückenwind aus dem Hinspiel

Dass Magdeburg schlagbar ist, hat der RSV Eintracht 1949 bereits in der Hinrunde bewiesen. Am 10. Spieltag setzte sich die Mannschaft vor heimischer Kulisse mit 2:0 durch. Die Treffer erzielten Luca Krüsemann (61.) und Tetsuya Takahashi (74.). Es war die bislang einzige Niederlage für den Tabellenführer. Dieses Spiel dient nun als Referenz für das Rückspiel – und als Beweis dafür, dass die Eintracht auch in der Lage ist, die stärksten Gegner der Liga zu bezwingen.

Volle Kaderstärke beim Spitzenspiel

Personell kann Patrick Hinze am Sonntag aus dem Vollen schöpfen. Nach dem 1:2 in Bischofswerda kehren mehrere gesperrte Spieler zurück. „Wir haben alle Mann an Bord, auch die gelb-rot-gesperrten, rot-gesperrten sind alle wieder dabei“, bestätigt der Trainer. Das bedeutet: Im Gegensatz zum letzten Wochenende steht dem RSV in Magdeburg wieder der komplette Kader zur Verfügung.

Ergebnisse zuletzt durchwachsen

Trotz der grundsätzlich stabilen Saisonleistung zeigte sich der RSV zuletzt anfällig. Im Auswärtsspiel beim Bischofswerdaer FV 08 verschlief das Team die Anfangsphase und lag nach acht Minuten bereits mit 0:2 zurück. Erst in der 84. Minute gelang Luca Krüsemann der Anschlusstreffer. Für Hinze war das Spiel symptomatisch: „Wenn die Mentalität von Anfang an stimmt, dann glaube ich, hat auch Magdeburg ein Problem mit uns.“ Die Herausforderung liegt also darin, die eigene Qualität über die vollen 90 Minuten auf den Platz zu bringen.

Kein Experiment, keine Ausreden

Trotz der fehlenden Titelperspektive, die aber eigentlich durch eine Minichance noch gegeben ist, will der RSV die Partie in Magdeburg mit voller Ernsthaftigkeit angehen. Hinze stellt klar: „Wir werden da also jetzt nicht rumspinnen oder da irgendwie was ausprobieren, sondern machen einfach unser Ding weiter.“ Dabei steht nicht nur das Spiel selbst im Fokus, sondern auch die Vorbereitung auf das anstehende Pokalfinale. „Wir wollen da auch mit vollem Elan reingehen und uns konzentrieren in den nächsten Wochen, sodass wir unser Level halten fürs Pokalfinale.“

Ein Spiel ohne Druck

Dass der RSV am Sonntag nicht als Favorit antritt, betrachtet Hinze als Vorteil: „Alle erwarten, dass wir das Spiel verlieren. Deswegen versuchen wir da unser Bestes wieder rauszukitzeln und trotzdem auch mit Spaß dahin zu fahren.“ Die Herangehensweise soll dem Team helfen, befreit aufzuspielen und die Qualität abzurufen, die sie über weite Strecken der Saison gezeigt hat.

Starker Gegner mit eindrucksvoller Bilanz

Der 1. FC Magdeburg II führt die Tabelle mit 57 Punkten an. Die Bilanz: 17 Siege, sechs Unentschieden, nur eine Niederlage. Ein beeindruckendes Torverhältnis von 62:19 unterstreicht die Offensivkraft der Elbestädter. Umso bemerkenswerter ist, dass der RSV mit derzeit 52 Saisontreffern und nur 25 Gegentoren selbst auf eine starke Statistik verweisen kann – was dem Duell zusätzliche Brisanz verleiht.

Hinze glaubt an sein Team

Ungeachtet aller Umstände bleibt Patrick Hinze von der Qualität seiner Mannschaft überzeugt: „Die Jungs sind gut genug, um jeden Gegner zu schlagen in der Liga.“ Dass es gegen Magdeburg eine besondere Leistung braucht, ist allen bewusst – doch gerade in solchen Spielen wächst bei der Eintracht oft das Selbstverständnis. „Dementsprechend hoffen wir natürlich, dass wir da auch was mitnehmen können“, sagt Hinze mit Blick auf das Auswärtsspiel in Sachsen-Anhalt.