RSV Eintracht 1949: "Die erste Halbzeit war komplett unsere"

Blitzstart an der Zille-Sportanlage

Von Beginn an war der RSV Eintracht 1949 voll da. Kaum hatten sich die Zuschauer eingerichtet, da lag der Ball schon im Netz. In der zweiten Minute traf Luca Krüsemann zur frühen Führung. Ein Auftakt nach Maß, den Patrick Hinze so zusammenfasste: „Wir sind sehr gut reingekommen ins Spiel heute. Die erste Halbzeit war komplett unsere.“

Die Gastgeber kontrollierten das Geschehen, standen defensiv stabil und kombinierten zielstrebig nach vorne. Mit klarem taktischem Plan und viel Laufbereitschaft ließen sie Krieschow kaum Raum zur Entfaltung. Hinze lobte: „Taktisch diszipliniert, defensiv nichts zugelassen und vorne schnell in Führung gegangen.“

Steinborn erhöht – Eintracht dominiert die erste Halbzeit

Nach 31 Minuten legte Matthias Steinborn das 2:0 nach und stellte die Weichen früh auf Sieg. Der RSV zeigte eine starke erste Halbzeit: ballsicher, aggressiv in den Zweikämpfen und mit hoher Effizienz im Abschluss. „Das war sehr wichtig für das Spiel“, erklärte Hinze.

Krieschow wirkte überrascht und fand kaum Lösungen gegen die disziplinierte Defensive der Hausherren. Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken ging Eintracht in die Pause.

Krieschow kommt stärker aus der Kabine

Nach dem Seitenwechsel kippte das Spielgeschehen. Krieschow übernahm das Kommando, während Eintracht zunehmend in die Defensive gedrängt wurde. „In der zweiten Halbzeit kann man schon sagen, dass sie komplett Krieschow gehörte“, analysierte Hinze ehrlich.

Trotz der Überlegenheit der Gäste blieb die Defensive der Stahnsdorfer standhaft. Torhüter Liam Brenn parierte mehrfach stark, und auch das Abwehrzentrum verteidigte kompromisslos. Eine Schlüsselszene: „Wir hatten dann eine große Chance durch Matthias Steinborn, die der Torhüter gut hält. Ansonsten hatten wir wenig Entlastung, haben aber gut verteidigt“, so Hinze.

Elfmeter bringt Spannung – Eintracht kämpft aufopferungsvoll

In der 74. Minute kam Krieschow per Foulelfmeter zum Anschlusstreffer. Andy Hebler verwandelte zum 2:1. „Das 2:1 fällt durch einen Elfmeter, unnötig, wie wir da verteidigt haben. Das hebt er dann mit dem Fuß vorher dran und wird dann getroffen – klarer Elfmeter“, kommentierte Hinze die Szene.

Doch anstatt zu wackeln, reagierte Eintracht mit Kampf und Leidenschaft. „Und am Ende weißt du ja, da steht 2:1, und dann hauen sie alles nach vorne. Wir verteidigen nur noch, hatten wenig Entlastung. Aber wir haben uns mit Mann und Maus reingehauen“, schilderte Hinze die hitzige Schlussphase.

Junge Wilden und Mentalität als Erfolgsfaktor

Mit personellen Engpässen hatte der RSV schon vor dem Spiel zu kämpfen. „In der zweiten Halbzeit hatten wir aber auch wirklich ein bisschen Aderlass mit den Spielern. Wir hatten zwei, drei Spieler aus der U23 mit hochgenommen für die Bank“, erklärte der Trainer. Doch die Mannschaft kompensierte die Ausfälle mit Einsatz und Wille.

„Im Endeffekt war unser Ziel, etwas mitzunehmen – am Ende war es ein Sieg, und deswegen wissen wir das schon ordentlich einzuschätzen“, fasste Hinze zusammen. Trotz des Drucks von Krieschow verteidigten seine Spieler aufopferungsvoll und retteten den Vorsprung über die Zeit.

Ehrlicher Respekt für den Gegner

Trotz des Erfolgs fand Patrick Hinze faire Worte für den Gegner: „Krieschow hat wirklich ein bisschen den Anfang verschlafen, in meinen Augen. Aber dann in der zweiten Halbzeit waren sie sehr souverän und haben ihr Spiel gespielt. Am Ende hätten sie den Ausgleich auch verdient gehabt, muss man schon sagen.“

Diese Einschätzung unterstreicht den sportlich fairen Charakter des Duells – ein Spiel, das von Tempo, Emotion und intensiven Zweikämpfen geprägt war.

Verdienter Sieg durch Willenskraft und Teamgeist

Mit dem 2:1-Erfolg bleibt der RSV Eintracht 1949 in der NOFV-Oberliga Süd weiterhin ungeschlagen. Hinze brachte es auf den Punkt: „Aufgrund der Mentalität und des Charakters haben wir verdient das Spiel irgendwie gezogen.“

Die Mannschaft steht nun mit 26 Punkten auf Platz zwei der Tabelle und hat den Rückstand auf Spitzenreiter SC Freital auf zwei Punkte verkürzt.

Blick aufs Pokal-Viertelfinale

Lange Zeit zum Feiern bleibt jedoch nicht. Bereits am kommenden Samstag steht für Eintracht die nächste Herausforderung an: das Viertelfinale im Landespokal beim Brandenburgligisten Oranienburger FC Eintracht.

Nach dem Kraftakt gegen Krieschow gilt es, den Schwung mitzunehmen. Wenn die Mannschaft weiter mit dieser Leidenschaft und Kompaktheit auftritt, kann sie auch dort bestehen – und ihre beeindruckende Serie fortsetzen.