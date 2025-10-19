RSV Eintracht 1949: "Der Sieg geht dann auch in Ordnung"

Kampfbetontes Spiel auf schwierigem Platz

Das Auswärtsspiel in Glauchau war von Beginn an ein Duell der Willenskraft. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, der große Platz machte es schwer, spielerische Lösungen zu finden. „Es war ein sehr umkämpftes Spiel und sehr zerfahren auch. Es gab viele Fehler am Ball, der Platz war sehr groß“, erklärte Trainer Patrick Hinze nach der Partie.

Keine der beiden Mannschaften konnte sich in der Anfangsphase entscheidende Vorteile verschaffen. „Es hat keine Mannschaft richtig erkannt, wo die freien Räume sind“, so Hinze weiter. Die Folge waren viele Ballverluste und kaum Spielfluss.

Hauck belohnt Eintracht kurz vor der Pause

Mit zunehmender Spieldauer bekam der RSV mehr Zugriff auf die Partie. „Wir waren aber einen Tick besser in der ersten Halbzeit“, sagte Hinze. Die Belohnung folgte in der 44. Minute: Der 18-jährige Simon Hauck, der erstmalsin der Startelf stand, traf zur Führung.

„Wir machen heute das Tor durch Simon Hauck, der heute angefangen hat, 18 Jahre alt. Das freut mich sehr. Wieder mal belohnt der Mut“, lobte Hinze den jungen Torschützen. Kurz vor der Halbzeit hatte Tim Göth sogar das 2:0 auf dem Fuß, verfehlte jedoch knapp. „Wir hätten mit der letzten Minute in der Halbzeit auch noch ein weiteres Tor schießen können.“

Unnötiger Ausgleich nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel zeigte Eintracht zunächst die bessere Spielanlage, doch ein Moment der Unachtsamkeit brachte die Gastgeber zurück. „In der Halbzeit haben wir dann angesprochen, dass wir konzentriert bleiben müssen in der Defensive. Der Gegner hatte da nicht einmal aufs Tor geschossen bis dahin“, berichtete Hinze.

Trotzdem fiel in der 65. Minute der Ausgleich: Luis Werrmann nutzte eine Nachlässigkeit in der Abwehr und traf zum 1:1. „Wir kriegen dann ein fahrlässiges Tor, einfach zu nachlässig. Da haben wir zu wenig verteidigt in dem Moment, völlig unnötig. Aber gar nicht so unverdient für den Gegner, weil wir einen Tick zu wenig gemacht haben“, analysierte Hinze.

Wurster sorgt für den entscheidenden Moment

Nach dem Ausgleich reagierte Hinze mit Wechseln – und bewies ein glückliches Händchen. In der 83. Minute erzielte Einwechselspieler Lennard Wurster den entscheidenden Treffer. Er setzte sich stark gegen seinen Gegenspieler durch und schob souverän ein.

„Lennard Wurster hatte dann noch die dritte Chance. Die macht er überragend, lässt den Gegenspieler aussteigen und schiebt ihn dann souverän ins Tor. Das macht er gut“, lobte der Trainer seinen Torschützen.

Eintracht beweist Moral und Nervenstärke

In der Schlussphase verteidigte Eintracht den Vorsprung mit Leidenschaft und Kompaktheit. Hinze sah eine Mannschaft, die kämpfte und Charakter zeigte: „Am Ende glaube ich, dass wir diesen einen Moment doch besser waren. Aber wie gesagt, es waren schwierige Bedingungen und die Jungs mussten da auch gegenhalten. Das haben sie getan.“

Mit dem vierten Saisonsieg bleibt der RSV Eintracht 1949 weiter ungeschlagen und schiebt sich mit 17 Punkten auf den dritten Tabellenplatz.

Hinze zufrieden mit dem Ergebnis

Nach Abpfiff zog Patrick Hinze ein positives Fazit: „Am Ende des Tages geht der Sieg dann auch in Ordnung.“ Trotz der schwierigen Platzverhältnisse und einer kämpferisch starken Glauchauer Mannschaft habe sich sein Team den Erfolg verdient.

Blick auf das nächste Spiel

Am kommenden Samstag empfängt der RSV Eintracht 1949 den FC Einheit Wernigerode. Nach dem Erfolg in Glauchau will Eintracht die Serie fortsetzen. Trainer Hinze wird dabei erneut auf Einsatz, Disziplin und Siegeswillen setzen – Tugenden, die in Glauchau den Unterschied machten.