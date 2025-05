RSV Eintracht 1949: "Das Spiel hat etwas Brisanz"

Krieschow mit gefährlicher Offensive

Die Tabelle zeigt, wie eng es an der Spitze zugeht. Während der 1. FC Magdeburg II als souveräner Spitzenreiter uneinholbar davongezogen ist (63 Punkte), rangieren Halle (48), Eintracht (47) und Krieschow (46) auf den Plätzen zwei bis vier. Für beide Seiten ist das direkte Duell eine Art Schlüsselspiel im Kampf um die Vizemeisterschaft. Besonders die offensive Stärke des Gegners beschäftigt Hinze: „Krieschow hat sich in der Rückrunde stabilisiert, haben mit die beste Offensive der Liga und erfahrene und gute Spieler in ihren Reihen.“ 66 Treffer in 27 Spielen sprechen eine deutliche Sprache – nur Magdeburg hat mehr Tore erzielt.

Hinspiel ohne Sieger – aber mit Erinnerungen

Das Hinspiel endete mit einem torlosen 0:0 – ein Spiel, das von Taktik und gegenseitiger Neutralisierung geprägt war. Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten, doch zwingende Chancen blieben Mangelware. Auch deshalb hofft Hinze nun auf eine unterhaltsamere Partie: „Ich würde mir wünschen, dass es ein Spiel wird, das viel Offensivaktionen beinhaltet, um den Zuschauern ein packendes Spielchen zu bieten.“

Personelle Ausfälle als Herausforderung

Für den RSV wird die Aufgabe in Krieschow auch deshalb nicht einfacher, weil gleich mehrere Spieler gesperrt fehlen. „Tim Schüßler, Endi Jupolli und Louis Samson sind alle gesperrt“, zählt Hinze auf. Der Trainer muss also umbauen – eine Aufgabe, die Fingerspitzengefühl verlangt. Dennoch bleibt das Ziel klar: „Wir wollen aber unbedingt gewinnen.“

Nach Auerbach: Reaktion gefordert

Die Stimmung beim RSV ist etwas gedämpft. Das 1:2 gegen Auerbach war vor allem deshalb bitter, weil man das Spiel über weite Strecken dominierte und dennoch leer ausging. Patrick Hinze sprach von einem „Slapstick-Tor“ zum 0:1 und bemängelte die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive. Zwar traf Felix Kausch zum 1:1, doch unmittelbar danach entschied Max Roscher die Partie zugunsten der Gäste.

Krieschow mit Rückenwind

Krieschow hat sich in den vergangenen Wochen in bestechender Form präsentiert. Vor allem zuhause ist der VfB nur schwer zu schlagen. Mit 13 Siegen und 46 Punkten steht Krieschow nur einen Zähler hinter dem RSV. Die Offensive rund um Torjäger Andy Hebler ist in der Liga gefürchtet. Doch auch die Defensivstruktur hat sich verbessert, was Krieschow zu einem echten Spitzenkandidaten gemacht hat.

Hinze setzt auf Mentalität und Mut

Trotz aller personellen Einschränkungen und der schwierigen Ausgangslage will Patrick Hinze keine Ausreden gelten lassen. Die Marschroute ist klar: „Für uns hat das Spiel die Wichtigkeit, weil wir am Ende Tabellenzweiter werden wollen.“ Dazu braucht es nicht nur taktische Disziplin, sondern auch Spielfreude und Mut.

Alles auf Wiedergutmachung

Der RSV Eintracht 1949 fährt mit klarer Zielsetzung nach Krieschow. Trotz der jüngsten Rückschläge und personellen Ausfälle will die Mannschaft ein Zeichen setzen – sportlich, mental und tabellarisch.