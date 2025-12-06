RSV Eintracht 1949: "Das ist schon außergewöhnlich für uns"

Ein ungewöhnlicher Beginn – und ein wacher RSV

Der Nachmittag in Freital startete mit einer Besonderheit. Da der Platz gefroren war, begann die Partie zunächst mit einer halbstündigen Verzögerung. "Der Schiedsrichter musste ein bisschen überlegen, ob er spielen lässt oder nicht“, wie Trainer Patrick Hinze schilderte. Als schließlich angepfiffen wurde, zeigte sich Eintracht sofort hellwach. Die Mannschaft fand stabil in die Begegnung, trotz etwas glattem Untergrund und anspruchsvollen Bedingungen, die präzises Spiel erschwerten.

Hinze betonte, dass sein Team „besser ins Spiel rein“ kam. Die anfängliche Kontrolle war deutlich zu spüren, die Eintracht agierte sortiert, gewann wichtige Zweikämpfe und setzte die ersten Akzente. Freital, über die gesamte Hinrunde hinweg ein dominanter Gegner, tat sich zunächst sichtbar schwer, den eigenen Rhythmus zu finden.

Ausgeglichene Phase ohne zwingende Chancen

Zur Mitte der ersten Halbzeit veränderte sich das Bild etwas. Hinze merkte an, Freital sei „vielleicht ein bisschen mehr am Drücker“ gewesen, doch entscheidend blieb, dass der Tabellenführer sich keine klare Torchance erspielen konnte. Dafür sorgte die sehr konzentrierte Defensivorganisation des RSV.

Insgesamt blieb die Partie eng, taktisch geprägt und intensiv geführt. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, die wenigen Torannäherungen resultierten überwiegend aus Standards oder Distanzsituationen. Der Pausenpfiff bestätigte die Ausgeglichenheit dieser Spitzenbegegnung.

Der entscheidende Moment – Eintracht geht vom Punkt in Führung

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Eintracht die Intensität erneut und arbeitete zielstrebiger Richtung Tor. In einer der Offensivaktionen wurde Till Plumpe im Strafraum klar gefoult. „Es war ein klarer Elfmeter“, stellte Hinze später unmissverständlich fest. Matthias Steinborn übernahm Verantwortung – und verwandelte in der 61. Minute zum 0:1.

Dieser Treffer setzte ein Ausrufezeichen. Zum einen, weil die Eintracht einen Moment nutzte, der sich in Spielen dieser Kategorie selten ergibt, zum anderen, weil der RSV damit seine zunehmende Dominanz unterstrich. Die Führung gab Sicherheit und brachte Freital aus dem Konzept.

Großchancen und eiserne Defensive

Der RSV blieb auch nach der Führung gefährlich. Hinze erinnerte an weitere große Momente, die das Spiel hätten entscheiden können. „Wir hatten noch eine Riesenchance durch Lennard Wurster, den hält der Freitaler Torwart überragend“, erzählte er. „Und noch eine große Chance von Till Plumpe von zwei Metern, wo er leider vorbeischießt.“ Der zweite Treffer wollte jedoch nicht fallen.

Entscheidend war, dass die Eintracht in der Defensive keinerlei Wackler zeigte. „Wir haben in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr zugelassen“, betonte Hinze. Das war bemerkenswert, denn Freital ist vor eigenem Publikum sonst druckvoll. Doch im direkten Duell gewann die Eintracht die entscheidenden Zweikämpfe, stellte Passwege konsequent zu und erlaubte dem Tabellenführer kein gefährliches Abschlussmoment.

So entstand eine Form von Stabilität, die im Spitzenspiel den Unterschied ausmachte. Die Mannschaft arbeitete eng, verschob geschlossen und verteidigte mit hoher Konsequenz. „Wir haben uns mit Mann und Maus reingehauen“, sagte Hinze – eine Einschätzung, die das Bild der letzten Minuten treffend beschreibt, in denen Freital alles nach vorne warf, aber keine Lücke fand.

Ein außergewöhnliches Halbjahr

Am Ende stand ein Sieg, der sportlich und emotional Gewicht hat. Hinze formulierte es mit sichtbarem Stolz: „Ich muss meiner Mannschaft ein riesen Kompliment machen, was sie hier abgerissen haben in dem Halbjahr. Das ist schon außergewöhnlich für uns, immer zu betrachten, wo wir herkamen und kommen.“

Diese Worte spiegeln die Entwicklung des Teams wider. Die Eintracht hat nicht nur das Spitzenspiel gewonnen, sondern damit auch eine starke Hinserie in der Oberliga komplettiert. Hinze selbst fasste den Moment mit einem Schmunzeln zusammen: „Deswegen werden wir heute mal mit Genuss ein Bierchen trinken im Bus.“

Eintracht rückt dem Spitzenreiter näher

Mit dem 1:0-Auswärtserfolg verkürzt der RSV den Rückstand auf Tabellenführer Freital auf nur noch zwei Punkte. Beide Teams trennen 34 Zähler für Freital und 32 für Eintracht. Die Hinrunde endet damit in einer Konstellation, die für Spannung in der Rückserie sorgt, zumal Eintracht seine starke Form nicht erst seit diesem Spieltag beweist.

Blick auf das letzte Spiel vor der Winterpause

Nach diesem emotionalen und sportlich wertvollen Erfolg richtet sich der Blick auf das letzte Spiel des Jahres:

FSV Budissa Bautzen – RSV Eintracht 1949

Sonntag, 14. Dezember 2025, 13:00 Uhr

Die Eintracht geht mit breiter Brust, aber traditioneller Demut in diese Begegnung. Die Mannschaft wirkt gefestigt, spielfreudig und körperlich präsent. Der Sieg in Freital war ein Statement – nun soll das Jahr 2025 mit einer weiteren starken Leistung abgeschlossen werden.